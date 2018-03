Liederkranz Benno Hagel ist jetzt Ehrenmitglied

Pfullingen / swp

Zur Jahresversammlung begrüßte Eugen Hilbertz zahlreiche Mitglieder des Liederkranz’ Pfullingen, unter ihnen besonders den Ehrenvorstand Herbert Barthold. Bürgermeister Schrenk ließ sich entschuldigen, er konnte leider an diesem Abend nicht anwesend sein.

In ihrem umfangreichen Jahresrückblick auf das Sängerjahr erinnerte Annerose Zimmermann noch einmal an die zahlreichen Aktivitäten des Vereins. Da gab es zunächst das erfolgreiche Neujahrskonzert 2017, das die Zuhörer „In 180 Takten um die Welt“ entführte.

Seien es die Benefizkonzerte des Männerchors in der Pfullinger Martinskirche und in der Christuskirche in Eislingen, die Mitgestaltung der „Goldenen Konfirmation“ und anderer Festgottesdienste durch „ffortissimo“, das sommerliche Serenadenkonzert, die Sängerreisen der Chöre, die Ferientreffs und die geselligen Stunden beim Valentinsfest des Frauenchors, Geburtstagsständchen aber auch musikalische Begleitung bei den Beerdigungen verstorbener Vereinskameraden: Es gab viel zu tun.

Stimmige Dramaturgie

Dirigent Mario Kay Ocker zeigte sich bei seinem Rückblick auf das Sängerjahr sehr zufrieden mit dem Ergebnis: Vor allem bei den beiden Neujahrskonzerten sei die Erzähldramaturgie sehr stimmig gewesen, es sei „eine Geschichte erzählt worden“, was nicht zuletzt dem Einsatz von Eugen Hilbertz zu verdanken gewesen sei. Mit einem Augenzwinkern berichtete er von einer turbulenten Unterrichtsstunde mit seinen Schülern und kam dabei immer wieder auf seine Eindrücke bei den Singstunden zu sprechen, jedoch seien „Ähnlichkeiten hier rein zufällig.“

Ocker schlug dann einen Bogen zum Neujahrskonzert 2019. Mal etwas ganz anderes: ein Ausflug zunächst ins französische Barock, als M.A. Charpentier sein „Te Deum“ (Eurovisionshymne) komponierte bis hin zu Beethovens „Freude schöner Götterfunke“. Schon heute lädt er interessierte Sänger ein, als Projektsänger Kontakt mit dem Liederkranz aufzunehmen.

Benno Hagel legte seinen Kassenbericht vor. Der Zuschuss durch die Stadt reiche gerade aus, die Unkosten zu decken. Es sei tendenziell ähnlich wie früher. Über eine erfreuliche Rekordzahl an Spenden äußerte er sich sehr zufrieden und wies gleichzeitig auf hohe Kosten für Investitionen hin.

Nach der Pause gab es für Benno Hagel eine Überraschung. Für 25 Jahre überaus engagierter und erfolgreicher Arbeit als Kassierer wurde er mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Eugen Hilbertz überreichte ihm die Urkunde und Gabriele Raisch steckte ihm das Ehrenabzeichen ans Revers.

Besonders fleißige Singstundenbesucher wurden mit kleinen Geschenken geehrt, und mit fröhlichem Gesang wurde die Versammlung beendet.