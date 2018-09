Mountain-Spirit Benefiz-Theater für Nepal-Projekt

Lichtenstein / swp

Die Bühne Kauter & Sauter unterstützt das Hartulang Khola Micro Hydro Project mit dem Mitspieltheater „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ für Kinder ab drei Jahren und Erwachsene am 15. Oktober, 14.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus in Unterhausen. Mit dem Erlös der Veranstaltung, wird das aktuelle Projekt „Nachhaltige Energieversorgung“ durch den Bau eines Wasserkraftwerkes in Nepal von Mountain Spirit Deutschland unterstützt.

Spieglein, Spieglein an der Wand – wer ist die Schönste im ganzen Land? Jeden Tag fragt die Stiefmutter ihren Spiegel und jeden Tag antwortet der Spiegel: „Ihr Frau Königin seid die Schönste.“ Und so ist sie zufrieden. Aber eines Tages antwortet der Spiegel: „Schneewittchen ist die Schönste im ganzen Land.“ Somit beginnt das Spiel um Intrigen und einer sagenhaften Rettung. Umgesetzt mit einer großen Portion Humor in einer sich ständig wandelnden Bühne, heißt es in einer Mitteilung zu der Benefizveranstaltung.