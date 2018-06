Hospizarbeit Begleitung auf dem letzten Lebensweg

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Die Hospizdienste stehen bei uns ganz oben“, sagt Olof von Gagern vom Rotary-Club Reutlingen-Tübingen. Wie schon im vergangenen Jahr bedachte der älteste Rotarier-Club der Region erneut die Vereine, die Sterbende auf ihrem letzten Weg begleiten, mit einer Spende. Jeweils 2500 Euro gingen diesmal an Hospizdienste in Reutlingen, Eningen, Metzingen-Ermstal, Tübingen und Rottenburg. Bei einem Pressegespräch beim Ambulanten Hospizdienst in der Reutlinger Oberlinstraße erläuterten Verantwortliche der Einrichtungen, wofür sie das Geld einsetzen.

„Wir wollen die Weiterbildung von haupt- und ehrenamtlichen Trauerbegleitern weiterführen“, sagt Walburga Roller, Schatzmeisterin des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen. Rund 10 000 Euro gibt der Verein dafür pro Jahr aus. Die Spende ist umso wichtiger, weil das Projekt „Palliative Lebenskultur“ Ende des Jahres ausläuft. Allein beim Ambulanten Hospizdienst Reutlingen gibt es, wenn man den Kinder und Jugendhospizdienst hinzuzählt, 130 ehrenamtliche Trauerbegleiter, die Tübinger verfügen über 90. „Die Beratung im Palliativbereich wird immer stärker nachgefragt“, berichtet Diane Godard, Beisitzerin im Vorstand der Tübinger Hospizdienste.

Die Ambulante Hospizgruppe Metzingen-Ermstal möchte mit dem Geld die Ausbildung von Trauerbegleitern fortsetzen, zudem soll im Frühjahr 2019 zusätzlich zur bestehenden Einrichtung in Dettingen auch ein Trauer-Café in Metzingen angeboten werden, berichtet Schatzmeisterin Helga Neumann-Toschka.

In der Palliativpflege gebe es drei Bereiche, die nicht über die Kassen finanziert würden, ergänzt Ulrich Hufnagel, Leiter des Hospiz Veronika in Eningen. Dazu zählten ein Musik- und Malangebot für Familienangehörige und Gäste, ein niederschwelliges psychotherapeutisches Angebot sowie die „offenen Samstage“, die sich an Angehörige von im Hospiz verstorbenen Patienten richten. Diese drei Möglichkeiten sollen mit den Spendengeldern weitergeführt werden.