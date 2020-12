In der Gustav-Schwab-Straße stehen am Sonntag, 13. Dezember, zwischen der Einmündung Pestalozzistraße und der Alteburgstraße umfangreiche Baumpflegemaßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit an.

Daher muss die Gustav-Schwab-Straße ab der Einmündung Pestalozzistraße in Richtung Alteburgstraße in der Zeit von 7 Uhr bis 13 Uhr teilweise gesperrt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.