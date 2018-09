Spatenstich Baustein für die neue Ortsmitte

Altenburg / swp

18 Wohnungen, 23 Stellplätze, ein neues Geschäft sowie ein neuer Platz als Treffpunkt sollen bis Anfang 2020 in Altenburg entstehen. Am Freitag fiel das Startsignal in Form eines Spatenstichs durch Bezirksbürgermeister Frank Hofacker, GWG-Geschäftsführer Ralf Güthert und Klaus Kessler sowie Gerhard Schulz vom zuständigen Architekturbüro Schulz Architekten aus Tübingen.

Die Gesamtfläche des neu entstehenden und zu vermietenden Wohnraums liegt bei rund 1200 Quadratmetern, dazu kommen 258 Quadratmeter zusätzliche Ladenfläche für Altenburg. Dabei entstehen elf Zwei-Zimmer- und sechs 2,5-Zimmer-Wohnungen, zusätzlich eine Vier-Zimmer-Maisonette-Wohnung.

„Mit dem Neubau von kleineren Wohnungen reagiert die GWG Reutlingen auf den aktuellen Bedarf in Altenburg“, erklärte Klaus Kessler, technischer Geschäftsführer der GWG Reutlingen, bei seiner Rede anlässlich des Spatenstichs. „Mehr als die Hälfte der Wohnungen werden barrierefrei gebaut“, so Kessler weiter.

„Das Projekt liegt mir am Herzen“, betonte Bezirksbürgermeister Frank Hofacker den Stellenwert, den der Neubau für ihn und die Entwicklung des Stadtteils hat. Besonders wichtig ist Hofacker auch, dass neben den Wohnungen die Möglichkeit entsteht, den Einzelhandel in Altenburg weiterzuentwickeln.

Die geplante Bebauung besteht aus zwei- und dreigeschossigen Gebäuden, die sich gut in das Altenburger Ortsbild und die topografischen Gegebenheiten einfügen, heißt es in einer Mitteilung der GWG.

Ein weiterer Bonus der Bebauung: Neben Wohnungen, Stellplätzen und einem Geschäft entsteht in der neuen Ortsmitte ein kleiner Platz, der öffentlich genutzt werden darf und soll.