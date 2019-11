Es herrschen die Superlative derzeit auf dem Areal des neuen Bauhaus im Industriegebiet Mark West, in der Justus-von-Liebig-Straße. 50 Lastkraftwagen bringen täglich 1000 Paletten mit Waren, 200 Mitarbeiter räumen am neuen Standort ein, auf einer Verkaufsfläche von 18 000 Quadratmetern entstehen ganze Warenwelten.

Der 156. Standort von Bauhaus soll zukunftsweisend und topmodern werden, sagt Bauhaus Geschäftsführer Francesco Torzilli, der gestern die Presse über die neuen Verkaufsflächen führte und die neue Vision von einem Baumarkt der Zukunft präsentierte. Das Unternehmen investiert dafür einen zweistelligen Millionenbetrag.

Eröffnung

Am Freitag, 27. Dezember, also gleich nach den Weihnachtsfeiertagen, wird das neue Bauhaus eröffnet. Mit Wettbewerben, Gutscheinen, Aktionen und vielem mehr, wie die Bauhausmacher versprechen. Aufbauen, auspacken, sortieren, einräumen heißt es für Geschäftsleiter Patrick Ullrich und seine Mitarbeiter von morgens bis abends. Bis zur Eröffnung ist jede Stunde getaktet. Dort, wo früher der Real-Markt stand, soll ein Fachzentrum sowohl für Handwerker und Profis, als auch für Laien entstehen. Jeder Kunde soll alles schnell finden, egal ob die richtige Schraube oder die geeignete Fliese. Punkten will Bauhaus nicht nur mit einem großen Sortiment, sondern mit 100 Fachberatern im Markt und herausragendem Service. Dabei schafft das nicht tarifgebundene Unternehmen auch zahlreiche neue Stellen. 25 Vollzeitstellen entstehen zusätzlich, 35 Mitarbeiter werden sich diese teilen. 110 Mitarbeiter werden in Zukunft im Industriegebiet West ihren Arbeitsplatz haben.

Mit Drive-In

Bauhaus nimmt für sich in Anspruch, 15 Fachgeschäfte unter einem Dach zu vereinen. Als Besonderheit wird mit dem neuen Bauhaus auch das Drive-In eröffnet, das besonders Handwerker schätzen, wie man bei Bauhaus weiß. Der Kunde fährt mit seinem Auto direkt in das Drive-In-Areal und an das Regal mit den benötigten Baustoffen. Auch Bestellungen oder Online-Käufe können dort abgeholt werden. 4500 Quadratmeter Fläche umfasst das Drive-In und ist damit ebenso groß wie der Gartenbereich.