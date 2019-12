Das neue Bauhaus vereint 15 Fachgeschäfte

Das neue Bauhaus vereint 15 Fachgeschäfte unter einem Dach, die sich alle durch ein großes Sortiment auszeichnen: Von Werkzeugen und Maschinen über Baustoffe, Sanitär und Farben bis hin zu Leuchten und Bodenbelägen.

Öffnungszeiten

Montag - Samstag 7 bis 20 Uhr





Highlights Bauhaus, Justus-von-Liebig-Straße 1

● Drive-in-Arena: Hier wird alles abholfertig serviert, was schwer oder sperrig ist oder in großen Mengen benötigt wird. Das sind vor allem Baustoffe, Baumaterialien und Fliesen.

● Profi-Depot: Ein spezielles Fachsortiment, das auf die Bedürfnisse von Handwerkern und Gewerbetreibenden zugeschnitten ist.

● Stadtgarten: Zu jeder Saison findet man hier passende Pflanzen – bereits herangewachsen oder als Saatgut.

Anfahrt & Parken

Der Standort Justus-von-Liebis-Straße 1 überzeugt durch seine gute verkehrstechnische Anbindung. Anfahrt mit dem Pkw: über die B28, Ausfahrt Betzingen, Industriegebiet Mark-West. Anfahrt mit dem Bus: Verbindung 7611 Reutlingen direkt vor das Bauhaus. Mehr als 330 Parkplätze stehen direkt vor dem Baumarkt für Kunden kostenlos zur Verfügung.

► Adresse:

Justus-von-Liebig-Straße 1

Industriegebiet Mark West

72770 Reutlingen

Telefon: 07121/234370

Jobs im neuen Bauhaus Reutlingen

Im neuen Fachzentrum werden mehr als 100 Fachberater tätig sein – neben den Mitarbeitern aus dem bisherigen Bauhaus in der Emil-Adolff-Straße, die alle übernommen werden, entstehen auch rund 25 neue Stellen. Hier geht es zu den aktuellen Jobangeboten Bauhaus Reutlingen auf SepStone.de.

Alter Standort Emil-Adolff-Straße?

Die Firma Bauhaus war 37 Jahre am Standort in der Emil-Adolff-Straße. Dort ist sie Mieter, am neuen Standort Eigentümer. Die Fläche am alten Standort beträgt 8500 Quadratmeter - Der Mietvertrag läuft noch bis 2021. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolgenutzung läuft.