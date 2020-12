In mancher Hinsicht scheint die digitale Welt tatsächlich ein Abbild der analogen zu sein: Wo sich im Alltag Menschen mit Behinderung Treppen und Absätze in den Weg stellen, hat das Netz seine ganz eigenen Barrieren. Barrierefreie IT bedeutet, dass Webseiten und digitale Anwendungen für alle be...