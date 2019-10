Ein neues barrierefreies Leitsystem soll Blinden und Sehbehinderten den Weg zwischen Tübinger Tor, Stadthalle, Bürgerpark und ZOB erleichtern. Am Freitag wurde es von Georg Frey vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt vorgestellt und von Mitgliedern der Bezirksgruppe Neckar-Alb-Sigmaringen des Blinden- und Sehbehindertenverbands Württemberg und ihren Angehörigen dann auch gleich ausprobiert. Teilnehmerin war auch Meike Scholz, Assistentin des Behindertenbeauftragten der Stadt Reutlingen.

„Blindheit und Sehbehinderung ist ein großer Unterschied“, erläuterte Simone Degler-Wahl, selbst blind und Ehefrau des Bezirksgruppenleiters Roland Wahl. Für Sehbehinderte sei es wichtig, dass Wege und Gefahrenstellen möglichst kontrastreich markiert seien. Was das heißt, war an der Sitzstufenanlage am Gustav-Werner-Museum zu sehen. Hier weisen dunkle Punkte auf hellem Grund auf die Treppen hin, während helle, taktile Kunststoffbänder am Rand entlang geführt sind. „Die Höhe ist trotzdem sehr gefährlich“, meinte einer der Teilnehmer. Bei Sonneneinstrahlung seien die Bänder kaum zu sehen. „Ein Geländer wäre weitaus sicherer, auch für Senioren“, wünschte er sich.

Blinde verlassen sich auf ihr Gehör

Die blinden Teilnehmer führten einen weißen Stock mit sich, der an der Spitze einen Hohlkörper aufweist. „Blinde verlassen sich auf ihr Gehör. Der Hohlkörper verstärkt die Geräusche des Stocks auf dem Boden“, so Roland Wahl. Denn was die erblindeten Verkehrsteilnehmer von Ort zu Ort leitet, sind in die Pflasterung eingefräste Linien, in denen der Stock vorwärts gleitet.

So kommt man vom Tübinger Tor über die Stadthalle zum Bürgerpark und von dort über die Echazbrücke zum ZOB und zurück. „Die Tour ist sehr angenehm, weil sie mitten im Stadttrubel eine Erholung im Bürgerpark ermöglicht,“ war vielfach zu hören. Abzweigungen führen zum Eingang von Stadthalle und Museum oder über die Straße zur Bruderhausdiakonie.

Vor Überwegen stößt der Stock auf so genannte Aufmerksamkeitsfelder in Form von kleinen Quadraten. „Da ruppelt’s, und man weiß, man muss jetzt besonders aufpassen“, beschreibt Wahl den Eindruck. Die Felder ließen sich deutlich von den Backsteinstreifen unterscheiden, die ebenfalls in dem Bereich verlegt wurden.

Elektrofahrzeuge hört man nicht

Bei Straßenüberquerungen hilft den Betroffenen ihr feines Gehör. „Da ist ein Bus“, bemerkt Wahl. „Aber er fährt stadtauswärts und ist schon an uns vorbei.“ Elektrofahrzeuge seien übrigens aufgrund ihrer Geräuscharmut ein großes Problem und hätten schon zu Unfällen geführt. Auch Simone Degler-Wahl wurde bereits angefahren. „Als Blinder orientiert man sich an Motorgeräuschen, aber auch an den Reflexionen von Hauswänden“, sagt sie. Im Bereich des ZOB seien beispielsweise die Gebäudelücke im Bereich Eiscafé und Bäckerei oder die Öffnungen des Tübinger Tors wichtige Zäsuren.

Stadtplan im Kopf

Den Stadtplan, so der Gruppenleiter, müsse man im Kopf haben. Seine Wege in der Stadt müsse man im Vorfeld sorgfältig planen. Das Internet sei eine Hilfe, ebenso der Bekanntenkreis. Vor Ort seien Passanten sehr hilfsbereit. Und: „Man muss es wollen.“ Auch Sehende stünden vor dem Problem, sich orientieren zu müssen.

Der „Probelauf“ jedenfalls wurde als positiv bewertet. Vor 25 Jahren habe es das Leitliniensystem in dieser Form noch nicht gegeben. „Da bestanden die Orientierungshilfen aus einem dünnen Stein, den man schon bei geringer Verschmutzung nicht mehr fühlen konnte“, erinnert sich Wahl.

Bald kommt die zweite Strecke

Eine zweite markierte Strecke in Reutlingen ist inzwischen fast fertig gestellt. Sie führt vom Hauptbahnhof über die Karlstraße zum ZOB und von dort über das Tübinger Tor die Katharinenstraße hinauf und über die Wilhelmstraße zum Albtorplatz. Nur auf dem Marktplatz fehlten noch die Markierungen. In der Wilhelmstraße dient die Mulde als Leitlinie.

Leider gelte das Reutlinger System nicht in Tübinger oder Stuttgart. „In anderen Städten muss man sich wieder umgewöhnen“, wurde bemängelt. Vor allem der Stuttgarter Hauptbahnhof sei sehr schwierig zu händeln. Die Gartenstraße in Reutlingen müsse man ebenfalls neu kennenlernen.

