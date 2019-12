Um Schmuck, Wertsachen und Bargeld im Wert von mehr als hunderttausend Euro sind drei Senioren in Lichtenstein und Deizisau in den vergangenen Tagen von Telefonbetrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben, geprellt worden.

Täglich Betrugsversuche

Nach wie vor kommt es in allen drei Landkreisen des Polizeipräsidiums Reutlingen nahezu täglich zu zahlreichen betrügerischen Anrufen, in denen die Kriminellen auf unterschiedliche Art und Weise versuchen, an das Bargeld und die Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Die Masche der Betrüger reicht dabei unter anderem vom selbsternannten Polizeibeamten oder Staatsanwalt, der zur Sicherung des Vermögens der Angerufenen vor angeblichen Einbrüchen oder Überfällen die Aushändigung des Hab und Guts verlangt, über den vermeintlichen Angehörigen in einer Notlage bis hin zum vorgegaukelten Glück in einem Gewinnspiel.

70-Jährige in Lichtenstein betrogen

Am vergangenen Sonntag erhielt eine 70-Jährige aus Lichtenstein am späten Abend, gegen 21.30 Uhr, einen betrügerischen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser setzte sie mit der frei erfundenen und immer wieder gebräuchlichen Geschichte über eine angeblich erfolgte Festnahme eines Einbrechers in der Nachbarschaft unter Druck. Bei diesem hätte man Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei der Lichtensteinerin gefunden. Im weiteren Verlauf gab die Seniorin Informationen über ihre Vermögensverhältnisse preis. In Anrufen an den Folgetagen erweckte der Anrufer bei seinem Opfer den Eindruck, dass deren Bargeld weder zu Hause noch auf der Bank sicher sei. Das Vertrauen in den selbst ernannten Polizeibeamten ging so weit, dass die Frau Schmuck und Wertsachen von der Bank abholte und einem Unbekannten übergab. Erst geraume Zeit später wurde die Seniorin misstrauisch und erstattete Anzeige. Der Abholer, der die Wertgegenstände am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, in Unterhausen entgegen nahm, wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und von normaler Statur beschrieben. Er hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Er trug eine schwarze Bekleidung, die ähnlich einer Arbeitskleidung beschrieben wird und eine Schildmütze. Insgesamt wirkte der Mann ungepflegt. Hinweise zu dem Unbekannten bitte an das Polizeirevier Pfullingen, Telefon (0 71 21) 9 91 80.

Zweites Opfer ist 81 Jahre alt

Ebenfalls am vergangen Sonntag, gegen 20.45 Uhr, erhielt eine 81-jährige Frau aus Lichtenstein einen Anruf. Auch hier gab sich der Betrüger als angeblicher Kriminaloberkommissar Schulze der Kriminalpolizei Reutlingen aus. Wiederum erschlich sich der Ganove das Vertrauen der alten Dame, erfragte ihre Vermögensverhältnisse und gab vor, man hätte in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen, bei denen Aufzeichnungen über ihre Ersparnisse gefunden worden seien.

Mit der Behauptung, ihr Geld solle ins Ausland transferiert werden und wäre auf der Bank nicht mehr sicher, setzte der Betrüger die alte Dame weiter so unter Druck, dass sie nach weiteren Anrufen in den Folgetagen mehrmals hohe Geldsummen von ihrer Bank abholte und den Betrügern übergab. Der Betrug flog erst auf, als die Seniorin am Mittwoch den Vorfall einer Bekannten erzählte und nachfolgend Anzeige erstattete.