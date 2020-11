Die Abschiedsfeier im franz.K hat Rosemarie Henes schon hinter sich. Etwas zögerlich hat sie sich zu einem Gespräch bereit erklärt. Wenn es um sie persönlich geht, „dann ist das nicht so mein Ding“, sagt sie. „Aber wenn es der Sache dient“, meint sie und schmunzelt. Nein, sie stamme nicht aus Reutlingen. Nach ihrem Geburtsjahrgang gefragt, sagt sie: „Das muss aber nicht in die Zeitung, oder?“ Nein, muss nicht. Auf jeden Fall studierte sie in Freiburg Sozialarbeit. Als sie davon hörte, dass die Lebenshilfe in Reutlingen jemanden suchte für die Freizeitgestaltung von Menschen mit Behinderung, war das ihr Ding. Schließlich konnte sie genau in dem Bereich Erfahrungen vorweisen, die sie in Nürtingen bereits gesammelt hatte. Und sie war „im diakonischen Bereich gut vernetzt“, wie Henes mitteilt.

„In Reutlingen gab es damals einen ehrenamtlich von der Lebenshilfe organisierten Freizeitclub. Als die Nachfrage stieg, sollte das Angebot auf professionelle Füße gestellt werden“, erläutert Rose Henes. Sie vermeidet stets die Begriffe „behinderte Menschen“ oder „Menschen mit Behinderung“, sagt immer „unsere Leute“ – was sie durchweg solidarisch und wertschätzend verstehe. Wie die Lebenshilfe wollte auch die Bruderhaus-Diakonie sich in dem Bereich damals, vor 40 Jahren weiterentwickeln: „Für die Beschäftigten in den Werkstätten und die Bewohner in den Einrichtungen war es gewollt, dass sie in ihrer Freizeit was anderes machen konnten.“

Unheimliche Freiheiten

Damals ging es um Integration, von Inklusion war noch lange nicht die Rede. Ob Henes Ansätze, als sie in Reutlingen startete, regelrecht revolutionär waren? Das Wort will sie offensichtlich auf keinen Fall verwenden, aber: „Das war schon cool, wir hatten unheimliche Freiheiten – wenn wir erklären konnten, was wir tun wollten, ist es auch aufgenommen und unterstützt worden“, betont sie. Aber was war sie jetzt eigentlich all die Jahrzehnte? Chefin des Kaffeehäusles?

In einer Mischung aus Unverständnis und Resignation schaut sie über den Tisch: „Nein“, sagt Henes dann. Auch das Wort „Chefin“ mag sie gar nicht, denn: „Wir haben alles zusammen im Team gemacht mit engagierten Kolleginnen und tollen ehrenamtlichen Mitarbeitern.“ Hochoffiziell sei sie für die sogenannten „Offenen Hilfen“, für BAFF und FEDER, zuständig. Sie hatte eine 70-Prozentstelle, die zur Hälfte von der Lebenshilfe (die auch heute noch eine Elterninitiative ist) und zur Hälfte von der Bruderhaus-Diakonie finanziert wurde. „Und damals, als ich studierte, war doch die Zeit, wo jeder ein Café aufmachen wollte.“ Mit dem Unterschied, dass Rosemarie Henes es tatsächlich geschafft hat. Und zwar schon 1984, nachdem sie vier Jahre zuvor BAFF (Bildung, Aktion, Freizeit, Feste) aufgebaut hatte.

Als „unkonventionelle Systemsprenger“ hat OB Thomas Keck Rosemarie Henes und ihren Stellvertreter Gunter Ebinger bei dem Fest im franz.K betitelt. Dieser Begriff gefällt Henes offensichtlich. Ebinger war schon immer für das BAFF-Programm zuständig. „Er organisierte, machte und tat alles dafür, dass alles funktionierte“, sagt Rose Henes, die das Gesicht der Behindertenhilfe in der Reutlinger Öffentlichkeit war.

„Ja, hier war alles unkonventionell, das hat mir gefallen.“ In der Behindertenarbeit sei es doch heute noch so, „dass viele unseren Leuten sagen, was gut für sie ist“. Ihr Ansatz war das nie. Bei BAFF, FEDER und im Kaffeehäusle sollten sich die Menschen ausprobieren können, Freiräume haben. „Kunst und Kultur sind da ja ein irres Feld.“ Und dieses Feld wurde immer weiter: Das Festival „Kultur vom Rande“ ist daraus vor 20 Jahren entstanden. Dann das Ensemble von Schauspielern mit Handicap, die bei dem Reutlinger Theater „Die Tonne“ mittlerweile ein fester Bestandteil sind. „Das kam aus einer BAFF-Theatergruppe heraus.“ Rose Henes bezeichnet diese Kooperation als „sensationell“. 1989 wurde die „FEDER“ gegründet, also der „familienunterstützende Dienst“. Bei allen drei Institutionen, bei BAFF, FEDER und Kaffeehäusle, arbeiten heute insgesamt 16 Personen, davon 7,8 Stellen bei den Offenen Hilfen.

Das Kaffeehäusle ist die Einrichtung, die am meisten nach außen wirkt, die mitten in der Öffentlichkeit steht. „Das Haus gehört der Stadt. Darin war mal der erste Kindergarten der Lebenshilfe, danach kam die KBF mit einer Gruppe Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf hier rein. Als die dann nach Mössingen zog, war das Haus frei.“ Die Lebenshilfe wurde erneut gefragt, ob sie das Gebäude nutzen wollte, „die Gartenschau kam dazu, sonst wäre das Gelände nicht so schön geworden“. Allerdings traf Henes mit ihrer Café-Idee zunächst auf Widerstand: „Es hieß, Behinderte können doch keine Kaffeetasse tragen.“ Der Vorteil damals war wohl, „dass wir nicht wirklich ernst genommen wurden“. Als Konkurrenz sei das Kaffeehäusle von den anderen Reutlinger Cafés auf jeden Fall nie gesehen worden.

Rosemarie Henes’ Philosophie, die hinter der Arbeit mit gehandicapten Menschen steckt: Sie brauchen (wie alle Menschen) Erfahrungswelten, in denen sie neue Kontakte und neue Beziehungen aufbauen können. „Menschen mit besonderen Bedingungen sollen als Persönlichkeiten wahrgenommen werden, ganz authentisch, wie sie sind.“ Eine „sozialpädagogische Spielwiese“ sollte die Arbeit auf jeden Fall nie sein. Und ganz wichtig: „Menschen mit besonderen Voraussetzungen und Herausforderungen stellen die Hamsterräder aller anderen infrage“, sagt Rosemarie Henes.

Auch in Zukunft nicht untätig

Und wie geht’s jetzt weiter? „Mal sehen“, sagt sie. Erstmal werde sie das Festival Kultur vom Rande, das dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht hatte stattfinden können, nun noch begleiten. Quasi ehrenamtlich. Für ihre und Ebingers Nachfolge ist gesorgt, Stefanie Krug und Vanessa Simon sind die Neuen in den drei Institutionen. Und dann? Was macht Rosemarie Henes dann? Sie lacht. „Wenn ich das wüsste, würde ich es gerade hier erzählen.“ Auf eines kann man sich in Reutlingen auf jeden Fall verlassen: Die „Systemsprengerin“ wird künftig nicht untätig sein.