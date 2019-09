Sie sind wieder repariert und aktiv: die beiden Blitzer auf der B 28. Den beiden Geräten – von Reutlingen in Richtung Tübingen und auf der Gegenfahrbahn – wurde in ihrem ersten Lebensjahr übel mitgespielt: Erst im November 2018 wurden sie von der Stadt aufgestellt, da es sich auf der B 28 Höhe Betzingen um einen Unfallschwerpunkt handelt. Drei Mal wurden die beiden Blitzer seitdem zerstört, beim dritten Angriff Mitte August sprach die Stadt von einem Schaden in der niedrigen vierstelligen Höhe. Nun wolle man die Blitzer mit einer Kamera ausstatten, hieß es nach dem letzten Angriff.

Wie oft Blitzer beschädigt und zerstört werden? Darüber kann die polizeiliche Kriminalitätsstatistik keine genaue Auskunft geben – denn beschädigte Blitzer werden nur unter Sachbeschädigungen erfasst, jedoch ohne den Zusatz „Blitzer“. Einige Vorfälle aus jüngster Vergangenheit kann die Stadtverwaltung jedoch nennen: „Es ist schon bemerkenswert, welchen Ärger manche über Blitzer haben“, resümiert der Reutlinger Ordnungsamtschef Albert Keppler.

Einmal wurde ein Blitzer sogar fast gestohlen

Im Juni 2018 konnte ein Beamter des Kommunalen Ordnungsdienstes mit Mühe und Not verhindert, dass ein mobiler Blitzer gestohlen wird. Im Juli 2018 wurde dann ein mobiler Blitzer im Königssträßle besprüht, im Dezember 2018 wurde das Gehäuse einer Anlage in der Rommelsbacher Straße zerstört. Im Februar 2019 war ein Mann sogar so erbost über einen Blitzer in der Lederstraße, dass er ausstieg und auf diesen einschlug. Danach stieg er wieder in sein Auto und brauste davon – der Beamte des KOD konnte sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite retten. Der Mann wurde vor dem Amtsgericht verurteilt.

Ordnungsamtschef Keppler und seine Mitarbeiter lassen sich indes nicht beirren durch die zunehmende Gewalt gegen die Anlagen: „Wir sind überzeugt, dass es richtig ist, was wir tun.“

