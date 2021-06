Die Schieferstraße / B28 ist eine der Hauptverkehrsachsen in Reutlingen. Daher ist sie auch großen Belastungen ausgesetzt. Vor allem der LKW-Verkehr strapaziert die Straße enorm. Die Folgen dieser Beanspruchung waren in der Vergangenheit Risse und Schlaglöcher in der Fahrbahn. Zwischen der Brücke Schieferstraße und der Heppstraße sind diese in den vergangenen knapp fünf Wochen beseitigt worden.

Vierwöchige Bauarbeiten abgeschlossen – 800.000 Euro Kosten

Am 25. Mai rückten die Arbeiter mit schwerem Gerät an, um eine Gesamtfläche von über 10.000 Quadratmetern für rund 800.000 Euro wieder in Ordnung zu bringen. "Die Schäden waren so erheblich, dass wirklich schon Gefahr im Verzug war", schildert Projektleiter Andreas Witzemann vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt die Situation. Weil sich große Brocken aus der Fahrbahn lösten, hatte dieser Teil der Stadtautobahn schon im März kurzfristig gesperrt werden müssen, um die gröbsten Schäden zu beheben.

Der Frost des vergleichsweise strengen Winters hatte der ohnehin schon angeschlagenen Straße den Rest gegeben. Vor allem Gewicht und Drehmoment der heutigen großen Lastkraftwagen sind es, die nicht nur dieser vielbefahrenen Strecke im Stadtgebiet zusetzen. "Unsere Straßen sind für diese Lasten einfach nicht gebaut", weiß Andreas Witzemann.

Sanierung der Kreuzung früher abgeschlossen als geplant

Die grundlegende Sanierung startete pünktlich zu Beginn der Pfingstferien und wurde jetzt sogar einen Tag früher fertig als geplant. Gut zwei Stunden, vier Polizisten sowie mehrere Mitarbeiter der Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) brauchte es, um die Ampeln wieder in Gang zu setzen, die Absperrungen und die gelben Markierungen vom Fahrbahnbelag zu entfernen und den Verkehr wieder wie gewohnt fließen lassen zu können.