Auf einer Gesamtlänge von rund 3,5 Kilometern findet ein Austausch der beiden obersten Asphaltschichten statt. Zum Einsatz kommt ein sogenannter „Kompaktasphalt“. Dabei werden die zwei Asphaltschichten unmittelbar nacheinander „heiß auf heiß“ unter hoher Vorverdichtung eingebaut. Dieses Verfahren erhöht die Langlebigkeit der Straße und reduziert die Zahl der Arbeitsschritte. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sind die Arbeiten bis Freitag, 30. Juli 2021 abgeschlossen.

Vorarbeiten auf B27 beginnen am Donnerstag, 24. Juni

Ab Donnerstag, 24. Juni 2021 erfolgt die für die Umlegung des Verkehrs erforderliche Herstellung der Mittelstreifenüberfahrten und der Aufbau der Verkehrssicherungseinrichtungen. Hierfür sind in den Baustellenbereichen Einengungen auf je eine Fahrspur in Fahrtrichtung Tübingen und in Fahrtrichtung Stuttgart notwendig. Der Aufbau der erforderlichen Betonleitelemente findet ab Samstag, 26. Juni bis Sonntag, 27. Juni 2021 statt. Anschließend wird die Beschilderung aufgebaut und die Baustellenmarkierungen aufgebracht.

Ab 1. Juli Fahrbahn Richtung Tübingen voll gesperrt

Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen voraussichtlich am Donnerstag, 1. Juli 2021 und dauern bis zum 30. Juli 2021. In diesem Zeitraum ist die Fahrbahn in Richtung Tübingen voll gesperrt. Die Fahrbahn nach Stuttgart wird im Gegenverkehr mit insgesamt drei Fahrstreifen betrieben, einem in Richtung Tübingen und zwei in Richtung Stuttgart. Im Bereich der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt steht auf einem rund 100 Meter langen Abschnitt jeweils nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

Bauarbeiten B27: Auffahrten und Anschlussstellen teils ebenfalls gesperrt

Während der Vollsperrung der Fahrtrichtung Tübingen ist die Auffahrt auf die B 27 von der B 297 kommend nicht möglich. Der Verkehr wird großräumig ab Neckartailfingen über die B 312 nach Metzingen - B 28 - Reutlingen - Tübingen umgeleitet. An der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt sind die nördlichen Rampen der B 27 gesperrt. Der auf der B 27 von Stuttgart kommende abfahrende Verkehr wird bis zur Anschlussstelle Tübingen-Lustnau/Unterer Wert (Hornbach) geleitet. Dort kann gewendet und auf der B 27 wieder zurück nach Kirchentellinsfurt gefahren werden. Der auf die B 27 in Richtung Tübingen auffahrende Verkehr wird von Kirchentellinsfurt über die K 6903 – Kusterdingen – B 28 nach Tübingen geleitet.