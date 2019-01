Pliezhausen B 297: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Pliezhausen / swp

Drei Personen sind am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mit ebenso vielen beteiligten Fahrzeugen auf der B 297 zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 15.45 Uhr geriet ein 68-jähriger Taxifahrer, der zusammen mit einem 51 Jahre alten Fahrgast in Richtung Nürtingen unterwegs war, auf Höhe der Abzweigung nach Altenburg aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß das Taxi nahezu frontal mit dem KIA einer 52-Jährigen zusammen.

Ein dem KIA nachfolgender Opel wurde dabei von umherfliegenden Fahrzeugteilen getroffen. Bei der Kollision wurde die KIA-Fahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Insassen im Taxi kamen mit noch unbekannten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik. Die 38-jährige Opelfahrerin blieb augenscheinlich unverletzt und konnte ihre Fahrt fortsetzten. Das Taxi und der KIA waren hingegen nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach polizeilichen Schätzungen auf rund

35.000 Euro. Die Bundesstraße musste zwischen der Abzweigung nach Altenburg und Pliezhausen für die Dauer der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten voll gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis mindestens 18 Uhr andauern