58 „neue“ Azubis, davon 36 im Bereich der Kindertagesbetreuung, haben ihre Ausbildung bei der Stadt Reutlingen begonnen. „Für Sie beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt – ungewohnt, aufregend, aber auch verwirrend und mit Herausforderungen verbunden“, so Bürgermeister Robert Hahn bei der Begrüßung im Rathaus. Ausbildungsleiterin Caroline Schumacher und Ricarda Schlachter als Ansprechpartnerin für die Kindertagesbetreuung begleiten und unterstützen die jungen Frauen und Männer während ihrer Ausbildungszeit. Bei der Stadt als größtem öffentlichen Arbeitgeber in Reutlingen werden 31 Ausbildungsberufe angeboten. Die Berufsbilder reichen vom Tischler über den Systemelektroniker bis hin zur Verwaltungsfachangestellten und zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft.

Informieren und bewerben

Zum Abschluss gab Bürgermeister Robert Hahn den neuen Azubis noch einen Tipp mit auf den Weg: „Gehen Sie immer neugierig und offen an Ihre neuen Aufgaben heran, und bewahren Sie sich diesen Wissensdurst Ihr Leben lang – dann werden Sie Erfolg haben.“ Ganz gleich ob in den klassischen Verwaltungsberufen, im Forst, den Technischen Betriebsdiensten, der Kindertagesbetreuung, der Stadtentwässerung oder in unserer Bibliothek: Die Stadt Reutlingen setzt auf gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer 2020 auch dazugehören möchte, kann sich jetzt noch unter www.reutlingen.de/ausbildung informieren und bewerben.

Das könnte dich auch interessieren: