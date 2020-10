Ein offensichtlich unter Drogeneinfluss stehender Fahranfänger hat am Montagabend auf der Stuhlsteige einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz nach 18 Uhr fuhr der 18-Jährige laut Polizei mit seinem VW Golf auf der Stuhlsteige in Richtung Pfullingen. Dabei kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und auf das unbefestigte Bankett. Er prallte gegen einen Baum, mit dem sich sein Wagen verkeilte. Während der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt werden, weshalb dem Fahrer Blut abgenommen wurde. Der Führerschein des Fahranfängers wurde noch an Ort und Stelle eingezogen. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.