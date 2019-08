Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Drosselweg ein geparktes Auto in Brand geraten. Ein Zeuge bemerkte die Flammen an dem Land Rover kurz nach ein Uhr und wählte den Notruf. Die teilt die Polizei mit.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand, der ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich des Motorraumes ausgebrochen war, rasch gelöscht werden. Ein mit dem Fahrzeug verbundener Anhänger wurde durch die Einsatzkräfte abgehängt und somit nicht in Mitleidenschaft gezogen. An dem Wagen selbst entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 20 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

