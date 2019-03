Zu einem schadensträchtigen Ereignis durch einen sich vom Zugfahrzeug gelösten Wohnwagenanhänger ist es am Freitagnachmittag in der Griesstraße gekommen. Der 48-jährige Lenker eines Wohnwagengespanns befuhr gegen 14.45 Uhr den Elsterweg und bog nach rechts in die Griesstraße ab. Hierbei löste sich aus bislang unbekannter Ursache der Anhänger vom Pkw. Aufgrund der dort sehr stark abschüssigen Fahrbahn rutschte der Anhänger, trotz nun blockierender Räder, links an dem Pkw vorbei, kam von der Fahrbahn ab und drang anschließend mit seiner Deichsel in die Wand eines Wohnhauses ein, wo er zum Stehen kam. Der Anhänger musste mittels eines Kranes der Feuerwehr geborgen und auf einem Tieflader abtransportiert werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 18.000 Euro.