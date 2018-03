Flotte Feger Ausweise in der Echaz, Reifen im Wald

Reutlingen / Norbert Leister

Einen Geldbeutel mit zwei Ausweisen mit unterschiedlichen Namen, aber mit einem Foto von ein und derselben Person aus der Echaz gefischt – das war wohl der kurioseste Fund, den die mehr als 3500 „Flotten Feger“ am Samstag und zum Teil schon während der zurückliegenden Woche bei der Stadtputzete gesammelt haben. Weitere massenhaft auftretende Fundstücke waren kleine Schnapsfläschchen – „und auch vermehrt immer mehr Kunststofftüten“, resümierte Jan-Uli Kilian als Projektleiter der 17. Stadtreinigungsaktion. „Mit den Unmengen an Plastiktüten können wir bestätigen, dass das Thema Mikroplastik in Flüssen und Bächen auch bei uns akut ist“, so Kilian.

Sei das schon sehr bedenklich, könne man laut Kilian überhaupt nicht verstehen, dass Menschen ihre alten Auto-Reifen in Wald und Feld entsorgen. Oder auch Elektrogeräte, Batterien sowie jede Menge anderer Schrott. „Und wenn dann noch Hundebesitzer die Hundekotbeutel benutzen, beides zusammen aber in die Wiese werfen …“, da fehlen dem TBR-Projektleiter die Worte.

Kuriose Dinge

Trotz alledem sagte Finanzbürgermeister Alexander Kreher zu Beginn der Putzaktion am Samstagmorgen beim Glashaus in der Pomologie: „Die Stadt ist schön, die Stadt ist grün“. In der Pomologie wurde um 10 Uhr der offizielle Startschuss für die mittlerweile 17. Stadtputzete gegeben. In manchen Stadtteilen waren zahlreiche Gruppierungen schon ab 9 Uhr mit den blauen Müllsäcken losgezogen, um auf ihrer Gemarkung den Unrat, Müll, leere Flaschen, zuhauf Plastik und manch kuriose Dinge einzusammeln, die zumeist achtlos in die Landschaft geworfen wurden.

Trotz der wenig erfreulichen Wetterprognose für den Samstag hatten sich zahlreiche Kinder und Eltern an der Putzaktion beteiligt. Sie waren zu den Treffpunkten gekommen, um sich mit neongelben Warnwesten, Müllsäcken und Zangen auszustatten. Mit dabei waren auch wieder zahlreiche Freiwillige von der Ahmadiya-Gemeinde, „auch die Feuerwehr macht mit ebenso wie zahlreiche Vereine“, sagte Matthias Kuster, stellvertretender Betriebsleiter der TBR. Schulen haben schon im Lauf der zurückliegenden Woche oder gar im Februar Müll in bestimmten Bereichen gesammelt, wie Kreher ausführte. „Und wir sind immer an Schulen und Kindergärten unterwegs – weil es sinnvoll ist, möglichst früh mit der Bewusstseinsbildung anzufangen“, erklärt Kuster. Beim Umweltunterricht gehe es nicht nur darum, keinen Müll achtlos wegzuwerfen, sondern ihn am besten ganz zu vermeiden. „Wenn nach solch einer Unterrichtsstunde zwei bis fünf Kinder ihre Eltern ermahnen, Müll doch nicht achtlos wegzuwerfen, dann ist schon viel erreicht“, betonte Jan-Uli Kilian.

Im Übrigen gab es auch in diesem Jahr wieder einen Fotowettbewerb, „wer lustige oder interessante Bilder gemacht hat, kann die an saubere.stadt@reutlingen.de senden“, sagt Kreher.

Insgesamt sind nach den Worten von Projektleiter Kilian zwei 30 Kubikmeter-Container nur mit Restmüll gefüllt worden. „Das sind zwei Müllwagen voll.“ Hinzu komme dann auch noch ein Container voller Wertstoffe, die nach der Trennung der Wiederverwertung zugeführt werden könnten.