Reutlingen Auswärtsspiel mit Nachklang

Sommerliches Abendkonzert in Ungarn: Die Württembergische Philharmonie Reutlingen spielte im Garten des Bischofs in Pécs. © Foto: Gabriele Böhm

Reutlingen/Szolnok/Pécs / Gabriele Böhm

Die Württembergische Philharmonie Reutlingen weilte diese Woche auf Konzertreise in Ungarn: Es standen Konzerte in der Partnerstadt Szolnok sowie in Pécs auf dem Programm. Das Konzert in Szolnok bildete den Auftakt zur jetzt auch musikalischen Partnerschaft.

Von etwa 70 Musikern der Philharmonie waren 55 nach Ungarn gereist. Trotz einer über zwölfstündigen Fahrt mit Bahn und Bus am Vortag präsentierte sich das „Reutlingeni Filharmonikus Zenekar“ auf der Bühne mit gewohnt großer Präsenz und Spielfreude.

Zuvor hatte es ein Wiedersehen mit Iván Maga gegeben, der von 2011 bis 2013 als Praktikant und Aushilfe bei den Philharmonikern agierte und jetzt als Berufsmusiker beim Orchester in Szolnok arbeitet. „Es war eine sehr gute und fruchtbare Kooperation“, sagte Violonistin Catherine Pietsch.

Vor dem Konzert gab es für den künstlerischen Leiter Imre Patkós, den Finanzmanager Ervin Ignácz, Kristóf Ignácz (zuständig für internationale Beziehungen) und den Reutlinger Philharmonie-Intendanten Cornelius Grube vieles zu besprechen. Sollte doch im Anschluss die Partnerschaft zwischen den Orchestern aus Szolnok und Reutlingen geschlossen werden. Und es musste noch die klangliche und beleuchtungstechnische Feinabstimmung erfolgen.

Dann betrat Alpaslan Ertüngealp, einer der Dirigenten des ungarischen Orchesters, die Bühne. Wie sein Vorbild und Lehrer Claudio Abbado führte er das Orchester auswendig. Freundlich, verbindlich, aber präzise und entschlossen in der Sache.

Fast wie ein Tänzer bewegte sich Ertüngealp mit dem ganzen Körper durch die Noten.

Die Bewegungen wurden noch fließender, nachdem ihm zweimal der Taktstock entglitten war und er sich daraufhin entschloss, ganz darauf zu verzichten.

Aufgeführt wurden die 2. und die 7. Symphonie von Ludwig van Beethoven. Stücke nicht nur voller mitreißender Gegensätze, sondern auch mit Bezug zur nahegelegenen Kleinstadt Martonvásár. Dort hatte Beethoven auf Schloss Brunswick einige seiner wichtigsten Stücke geschaffen.

Im modernen Konzertsaal des Kulturzentrums Szolnok ist die Bühne genauso breit wie die Zuschauerreihen, die bis fast an den Bühnenrand reichen. Dies ermöglichte in dem holzvertäfelten Raum mit seiner feinen Akustik eine noch größere Nähe zwischen Musikern und Zuhörern.

Keiner der Gäste rührte sich mehr, als die Philharmoniker mit ihrem sensiblen, von Harmonie geprägten Stil ruhige, getragene Passagen des ersten Satzes gegen aufbrausende, temperamentvolle Phrasen absetzten. In Halbtonschritten stiegen die Töne dramatisch in die Höhe und entluden sich in den Einsätzen von Pauke und Bläsern. Auch im zweiten Satz schwollen die Töne mit innerer Anteilnahme wie aus einem Guss gleichmäßig an und wieder ab.

Jubilierende Takte wurden vom Horn mit düsteren Ahnungen abgelöst. In einem organischen Miteinander steigerte sich das Orchester bis zum höchsten Aufruhr, um Sekunden später in leise Passagen herabzusinken, die dennoch ihre Spannung beibehielten. Der dritte Satz, rhythmusorientiert mit viel Staccato, erinnerte mit seinen Horneinsätzen an eine freudige Jagdszenerie, während der ebenfalls mit Frische und Lebendigkeit wiedergegebene vierte Satz in energischen Schlussakkorden endete.

Die 7. Symphonie begann mit einem Paukenschlag, an den sich zarte Bläsertöne anschlossen. Die Einsätze kamen exakt, Bläser und Streicher lieferten sich ein dynamisches Wechselspiel. Geradezu entfesselt erklangen der 3. und 4. Satz. Der begeisterte Beifall des Publikums entlockte dem Orchester Beethovens „Prometheus“.

„On holy ground“, so Kristó Ignácz, befand sich das Orchester am Montagabend in Pécs, einer von grandiosen Bauten geprägten Stadt im Süden Ungarns in der Nähe der kroatischen Grenze.

Die Musiker gingen das Wagnis ein, im Freien zu spielen und traten auf Einladung im Garten des Bischofspalasts auf. Zwei Gebäude dienten als Konzertmuschel, durch die die Gäste auf den ausverkauften Plätzen in den Genuss eines besonderen Konzerterlebnisses kamen. Weitere Zuhörer saßen auf Bänken und Stühlen verteilt in den Gartenanlagen.

Die energiegeladenen Klänge der beiden Beethoven-Symphonien verzückten auch die Vögel, die sich harmonisch anschlossen.

Das Orchester wurde auch hier gefeiert, die Gäste erklatschten sich eine Zugabe.