Es war im Jahr 2015 als Monika Golla und Frank Fierke einen Anruf vom Bürgermeister aus Starzach am Neckar erhielten. Er habe eine leere Schule im Ortsteil Börstingen, ob sie eine Idee hätten, was man mit ihr machen könne. Hatten die beiden natürlich, denn: „So ein Angebot ist für einen Künstler unglaublich reizvoll.“ Monika Golla ist Klang- und Performancekünstlerin, Frank Fierke ist auf Installationen spezialisiert. Also wurde aus dem einstigen Lernort ein Ort der Kunst und der Begegnung.

Kunst im Dorf

Künstler aus aller Welt gaben sich hier die Klinke in die Hand. Sie kamen für eine Artist-Residency, sie lebten und arbeiteten in Börsting an ihrer Kunst, bereicherten sich gegenseitig und schufen abseits der Ablenkung Kreatives und Neues. „In Börsting gibt es nichts, keinen Laden, keine Wirtschaft, kein Internet“, sagt Golla. Das war natürlich für die Künstler aus New York, Saõ Paolo oder London ein gänzlich neues Erlebnis.

Fotos in Schafkostümen

Das Ergebnis war oft spannend, viele Geschichten haben die beiden Initiatoren auf Lager. Etwa von den beiden Künstlern Jacky Riccio und Joseph Horejs, die den Flohmarkt des LTT besucht haben, dort zwei Schafkostüme erstanden und viele Freiwillige damit abgelichtet haben.

Diese Fotos sind in Teilen in Reutlingen zu sehen, denn das Untergeschoss der Wandel-Hallen ist quasi „Eleven artspace“ im Kleinformat. Martina Köser-Rudolph, stellvertretende Leiterin des Kunstmuseum, war von dem Kunstort so begeistert, dass sie Golla und Fierke als Kuratoren und Künstler für einen Ableger in Reutlingen begeistern konnte.

Eleven im Kleinformat

Den Grundriss der Schule haben sie mit blauem Klebestreifen auf den Boden abgebildet, und viele Installationen mitgebracht. Golla sorgt für die richtigen Klänge, hat Kabel verlegt und Hörstationen aufgebaut. Zudem werden an Bildschirmen Filme von den Aktionen gezeigt, die in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden. Etwa die Shirts der politisch aktiven Künstlerin Azin Sadati aus dem Iran, die gegen die Unterdrückung der Frauen und die strikte Kleiderordnung in ihrer Heimat kämpft. Sie beschriftet T-Shirts mit Schiller-Zitaten, in denen es um die Freiheit geht und die im Dunkeln leuchten. Oder Margarita Rozenberg aus Israel, die in Horb eine Laubhütte vor der Synagoge errichtet hat. „Das war die erste Laubhütte seit dem Pogrom in Horb“, sagt Fierke, Rozenberg kam in Kontakt zu dem Förderverein der Synagoge und so kam es zu diesem gemeinsamen Projekt.

Partner fürs Leben gefunden

Manche Künstler wollten gar nicht mehr abreisen und zwei haben in dem Dorf am Neckar sogar den Partner fürs Leben gefunden, sie leben heute als verheiratetes Ehepaar in den USA. Kunst mit Happy-End also.

Doch zurück zur Ausstattung: Ebenfalls ein wichtiger Bestandteil von „Eleven“ ist das Rote Sofa, auf dem immer wieder Gespräche geführt und Fotos gemacht wurden, auch in Reutlingen wird dies möglich sein. Auch die Schuleinrichtung wurde zum Bestandteil der Kunst. Das alte Schulpiano oder Reliefkarten, ein Globus, der kopfüber von der Decke hängt und vieles mehr wurden neu genutzt. Einiges davon hat nun den Weg nach Reutlingen gefunden. Allerdings gibt es auch Freiräume, die im Lauf der nächsten Wochen noch gefüllt werden. Denn dieser Kunstort ist ein lebendiges Experiment, das sich überall umsetzen lässt. Auch wenn man den Ausgang nicht kennt. „Börsting ist überall“, sagt Monika Golla, „und wir lassen uns überraschen was nun hier passiert“.

