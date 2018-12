Gottesdienste Außerirdische in der Martinskirche

Pfullingen. / swp

Gleich mehrere Gottesdienste sind an Heiligabend bei der evangelischen Kirchengemeinde in Pfullingen. Um 15 Uhr sind insbesondere Familien mit Kindern eingeladen, einen Familiengottesdienst in der Martinskirche mitzufeiern, der von Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heyduck und der Kinderkirche gestaltet wird. Die Mitarbeiterinnen der Kinderkirche haben mit den Jungen und Mädchen ein Weihnachtsspiel vorbereitet. Dieses Jahr landen Außerirdische in der Martinskirche. Sie sind auf Forschungsreise durch die Galaxie und wollen unbedingt etwas über Weihnachten erfahren. Da sind sie in der Martinskirche beim Krippenspiel gerade richtig. Hier lernen sie Maria, Josef, Hirten, Engel und Könige kennen und staunen darüber, dass an Weihnachten Gott aus dem Himmel heruntergekommen ist. Am Schluss gibt’s für alle Kinder in der Kirche wie alle Jahre wieder das Pfullinger Traditionsgebäck, den Buabaschenkel. Ebenfalls um 15 Uhr feiert man in der Thomaskirche einen Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern, der von Pfarrerin Ulrike Kuhlmann gehalten wird. Mit dabei ist der Kinderchor mit einem Krippenspiel. Um 17 Uhr findet in der Martinskirche ein Heiligabendgottesdienst mit Pfarrer Hans-Martin Fetzer unter Mitwirkung des Posaunenchores statt.

Zeitgleich wird in der Magdalenenkirche ein Gottesdienst mit Pfarrerin Esther Rapp-Aschermann sein. In der Thomaskirche findet ebenfalls um 17 Uhr ein Heiligabend-Gottesdienst mit Pfarrerin Ulrike Kuhlmann statt. Um 22 Uhr feiert die Gemeinde in der Martinskirche eine Christmette mit Pfarrerin Ulrike Kuhlmann. Musikalisch festlich gestaltet wird der Gottesdienst von Anna Beutel (Sopran) und Rolf Beutel (Trompete) gemeinsam mit Kantorin Bettina Maier.

Am Christfest, dem Ersten Weihnachtstag, lädt die evangelische Kirchengemeinde Pfullingen um 10 Uhr zu einem gemeinsamen Kantaten-Gottesdienst in die Martinskirche ein. Unter der Leitung von Kantorin Bettina Maier musiziert die Martinskantorei zusammen mit einem Projektorchester und Julia Hinger als Sopranistin einen Teil aus dem Oratorium „Messias“ von G. F. Händel. Die Predigt hält Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heyduck.

Alle können mitmachen

Am 26. Dezember gibt es zwei besondere Gottesdienste: um 11 Uhr einen gemeinsamen musikalischen Mitmach-Gottesdienst mit Pfarrerin Esther Rapp-Aschermann in der Thomaskirche. Hierzu sind alle, die ein Instrument spielen, eingeladen, dieses mitzubringen und mit zu musizieren. Die Begleitsätze sind einfach zu spielen, alle können mitmachen, jedes Instrument ist geeignet. Wer mitspielen möchte, ist zur Probe um 10 Uhr eingeladen. Ebenfalls um 11 Uhr findet ein „Gottesdienst im Weißen“ am Spielplatz Tannenwald bei der Kleingärtneranlage statt. Pfarrer Hans-Martin Fetzer hält die Andacht und der Posaunenchor des CVJM Pfullingen begleitet die Lieder.

Am Sonntag, 30. Dezember feiert die Kirchengemeinde um 10 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst in der Magdalenenkirche. In den anderen Kirchen sind keine Gottesdienste. An Silvester lädt die Kirchengemeinde zu zwei Gottesdiensten zum Jahreswechsel mit Abendmahl ein, und zwar um 17 Uhr in der Thomaskirche und um 18.30 Uhr in der Martinskirche. An Neujahr bittet die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Pfullingen um 18.30 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst in St. Wolfgang. Im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss.