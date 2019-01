Lichtenstein Ausgebremst auf ganzer Linie

Von Evelyn Rupprecht

Für die Autofahrer ist’s eine Tortur, für die Anwohner wohl eine Erholung: Seit kurzem gilt in Unterhausen und Honau auf den kompletten Ortsdurchfahrten rund um die Uhr Tempo 30 – also auch auf jenen Streckenteilen, auf denen die Fahrzeuglenker bisher nur nachts aus Lärmschutzgründen auf die Bremse treten mussten. Die Umwandlung der entsprechenden Zonen war im Nu gemacht: Es mussten einfach nur die Ergänzungshinweise unter den 30-Schildern abmontiert werden. Ob die Änderung von Dauer sein wird, muss sich noch weisen. Vorerst gilt sie so lange die Holzelfinger Steige gesperrt ist, also bis zum Frühjahr. Die Arbeiten an der Steige sind derweil auch der Grund für die Ausweitung der Geschwindigkeits-Begrenzungen. Denn der Umleitungsverkehr setzt den Unterhausenern und den Honauern mächtig zu.

Spürbar wird die Tatsache, dass immer mehr Fahrzeuge im oberen Teil von Unterhausen und in Honau unterwegs sind, nicht nur zu den Hauptverkehrszeiten. Auch samstags und sonntags zieht sich die Blechkarawane wie ein Lindwurm durch die Ortsdurchfahrten. Die Zeiten, in denen ein guter Teil der Autos in Richtung Holzelfinger Steige abgebogen ist und sich die Verkehrslast in Richtung Honau stark reduziert hat, sind vorbei. Das hat nicht nur die Bürgerinitiative „Wir sind Lichtenstein“ bemerkt, die schon vor Weihnachten vor einem Verkehrskollaps warnte, sondern auch die Gemeinde, die den Antrag auf die temporäre Ausdehnung von Tempo 30 beim Regierungspräsidium eingereicht hat. Dass die Genehmigung und die Umsetzung so schnell kamen, hat in Lichtenstein zwar für Erleichterung gesorgt – so richtig entspannt ist die Lage aber trotz allem nicht. Die Fahrzeugmassen drängen sich noch immer durch die beiden Teilorte – sie tun es nur langsamer. Wem übrigens noch gar nicht aufgefallen ist, dass auch tagsüber auf den betreffenden Streckenabschnitten Tempo 30 gilt, dem dürfte dadurch kaum ein Problem entstanden sein. Denn wer in der Blechkarawane unterwegs ist, hat eh keine Chance, schneller zu fahren.