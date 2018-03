Haushalt Auftrag erfüllt, Kredite reduziert

Pfullingen / Von Evelyn Rupprecht

In dezentes Grün ist der Pfullinger Haushaltsplan fürs Jahr 2018 gehüllt. Und die Farbe der Hoffnung hat offenbar geholfen: Als Bürgermeister Michael Schrenk und Kämmerer Matthias Baumann sich dem Etat in den vergangenen beiden Wochen noch mal ausführlich gewidmet haben, konnten sie tatsächlich Einsparpotenzial entdecken. „Wir sind intensiv drüber gegangen und haben es geschafft, die Kreditaufnahmen von 1,6 auf 1,3 Millionen Euro zu verringern“, erklärte Schrenk am Dienstagabend, als es nicht nur darum ging, den Haushalt zu verabschieden, sondern auch darum, einen Auftrag zu erfüllen, den die CDU der Verwaltung in der vorangegangenen Sitzung mit auf den Weg gegeben hatte.

Die Rücklagen zu schonen – das war das Ansinnen der Fraktion. Zur Not müsse man eben mehr Kredite aufnehmen. Mit den Einsparungen ging’s nun doch etwas eleganter und ohne erhöhte Kreditaufnahmen. Wobei für die letztlich doch noch unumgänglichen 1,3 Millionen Euro „zwei Sondereinflüsse“ geltend zu machen seien, wie Schrenk betonte. Denn zum einen ist die Stadt vertraglich verpflichtet, sich an der Sanierung des Martinskirchen-Turms zu beteiligen – was mit immerhin 240 000 Euro zu Buche schlägt. Zum anderen muss die Stadt beim Grunderwerb Altlasten abtragen. Denn noch immer sind nicht alle Kaufverträge in Verbindung mit dem Grunderwerb für den Ursulabergtunnel erfüllt. Fast 1,3 Millionen Euro sind dafür im Etat vorgesehen.

„Die Verbesserung gegenüber dem Entwurf“ gab der Bürgermeister zwar mit Erleichterung bekannt – das aber „wohl wissend, dass wir mit den Verpflichtungsermächtigungen bereits den Etat für das Jahr 2019 vorzeichnen“. Womit er vor allem die 2,8 Millionen Euro meinte, die voraussichtlich im nächsten Jahr für das neue Unterbringungsgebäude im Gebiet Entensee zu Buche schlagen werden. Der Spielraum dürfte also auch 2019 so gering sein, wie im aktuellen Haushalt, der ein Gesamtvolumen von 68,03 Millionen Euro hat, von denen 11,86 Millionen auf den Vermögenshaushalt entfallen. Bei den Investitionen macht sich im Etat vor allem die Sanierung der Übersberg-Zufahrt bemerkbar, die deutlich mehr als 1,3 Millionen Euro kosten dürfte.

Die Stadträte formulierten in ihren Reden zum Haushalt, den sie einstimmig auf den Weg brachten, vor allem die Sorgen, die sie umtreiben. Ute Jestädt (UWV) thematisierte den Mangel an Gewerbeflächen und die Versiegelung der Landschaft, die die Stadt vor Probleme stelle und Investitionen in Hochwasserschutz und Regenüberlaufbecken nötig mache. „Und obwohl die Kreisumlage gesenkt wurde, bleibt sie die zweithöchste seit 1990“, so die UWV-Rätin.

Gerd Mollenkopf (CDU) stellte fest, dass nicht nur die Stadt, sondern auch das Haushaltsvolumen wächst. „Aber die stabilen Konjunkturdaten lassen uns hoffen“, so Mollenkopf, der allerdings auch errechnet hat, dass die Pro-Kopf-Einnahme bei der Gewerbesteuer sich auf 372 Euro beläuft. „Womit wir im Landesvergleich im hinteren Drittel liegen.“

Walter Fromm (SPD) lobte das Engagement von Martin Fink, der den erkrankten Bürgermeister über Monate hinweg und auch bei der Einbringung des Haushalts vertreten hatte und er dankte auch Manual Baier, der bei der Etat-Aufstellung für den ebenfalls erkrankten Kämmerer in die Bresche gesprungen ist. Fromm sieht zwar, wie wichtig die Innenentwicklung der Stadt ist, warnte aber davor, dass zu starke Verdichtung auch zu Qualitätsverlusten führen kann. Und er brach noch einmal eine Lanze fürs Kulturhaus Klosterkirche.Christine Böhmler (FWV) ist sich sicher, „dass uns dieser Haushalt voranbringt“. Dass allerdings in Pfullingen mehr Wert auf Tempo 30 als auf die Luftreinhaltung gelegt wird, „ist für uns nicht nachvollziehbar“. Traude Koch (GAL) betonte, wie wichtig ihrer Fraktion der Antrag für ein Bürgerbudget war, der bei den Beratungen einstimmig angenommen wurde. Koch hofft, dass beim Prozess zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept genügend Raum für Workshops bleibt, in die sich die Bürger einbringen können. Geld für deren Ideen ist zumindest schon im Etat zu finden. 50 000 Euro sind für die Bürger-Projekte reserviert.