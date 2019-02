Reutlingen Feuerwehr Reutlingen für die Zukunft gut aufgestellt

Reutlingen / Von Alexander Thomys

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte. Insgesamt wurde die Abteilung aus der Kernstadt im vergangenen Jahr zu 389 Einsätzen alarmiert.

„Eine Zahl, wie wir seit Jahren nicht mehr zu stemmen hatten und die von uns allen mehr als das Normale abverlangt hat“, bilanzierte Abteilungskommandant Christoph Haas jüngst auf der Abteilungsversammlung. Haas betonte aber auch: „Trotz des sehr hohen Einsatzaufkommens hielt die Abteilung Stadtmitte zur Stange und beklagte sich nicht über das hohe Maß an Arbeit, welches sie leisten musste. Ganz im Gegenteil: Die Abteilung war in den allermeisten Fällen kriegsstark anwesend und hielt die für sie vorgegebenen Hilfsfristen ein.“

117 Brandeinsätze

Gleichzeitig wuchs die Abteilung Stadtmitte: Inzwischen tun über 70 aktive Feuerwehrangehörige in der Abteilung ihren Dienst. „So viele Mitglieder haben wir schon lange nicht mehr gehabt“, freute sich Haas und schloss seine Bilanz mit einem großen Lob für alle Aktiven: „Ihr seid eine Wahnsinnstruppe, die ihr Können und ihre Leistungsstärke 2018 wieder einmal gezeigt hat.“

Dem schloss sich auch Adrian Röhrle, stellvertretender Gesamtkommandant der Feuerwehr Reutlingen, an. „Die Belastung bei der Abteilung Stadtmitte ist schon traditionell sehr hoch und deutlich höher, wie in den anderen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr. Das kann man nicht vergleichen“, sagte Röhrle und mahnte, dass die Feuerwehr Reutlingen, die im vergangenen Jahr insgesamt auf 2295 Einsätze gekommen ist, sich auch in Zukunft auf viel Arbeit einstellen muss. „Die Stadt wächst weiter, die Einsätze werden nicht rückläufiger“, sagte Röhrle.

Abteilung erhält einen Rüstwagen

Dennoch sei die Feuerwehr Reutlingen für die Zukunft gut aufgestellt – gerade auch im Hinblick auf die Ausrüstung habe sich in der jüngsten Vergangenheit viel getan. Davon profitiert auch die Abteilung Stadtmitte: In diesem Jahr erhält die Abteilung einen Rüstwagen, zwei neue Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuge (HLF 20) und im Zuge des Luftreinhaltungsplans der Stadt Reutlingen einen neuen Mannschaftstransportwagen und einen neuen MTW-Pritsche. Auch die Einführung des Digitalfunks, die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Einsatzkleidung und die überarbeitete Entschädigungssatzung seien wichtige Schritte in die Zukunft. Gleichzeitig betonte Röhrle, die Feuerwehr halte an ihrem Zwei-Säulen-Modell mit der Berufsfeuerwehr und allen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr fest.

Zurück zur Abteilung Stadtmitte: Die Freiwilligen aus der Kernstadt bekamen es im vergangenen Jahr mit 117 Bränden zu tun. „Viele davon stellten sich glücklicherweise als Fehleinsätze oder Kleinstbrände heraus“, bilanzierte Abteilungskommandant Haas. Spektakuläre Einsätze waren dabei der Brand eines Wohnmobils im März, bei welchem auch die Isolierung eines angrenzenden Wohnhauses Feuer fing und mühsam gelöscht werden musste. Im Juni kam es zum Brand auf einem Flachdach an der Gutenbergschule. Die Feuerwehr musste dabei mehrere Kettensägen verwenden, um an alle Glutnester heranzukommen. Im November brannte es auf der Baustelle des Stuttgarter Tores – was nach einem Großeinsatz aussah, entpuppte sich schnell als brennender Müll, der von den Bauarbeitern noch vor Eintreffen der Feuerwehr so gut wie gelöscht werden konnte. In Degerschlacht kam es im Dezember zu einem ausgedehnten Zimmerbrand. Weil zunächst nicht klar war, ob sich noch Menschen in dem Gebäude aufhielten, rückte die Abteilung Stadtmitte mit dem zweiten Löschzug zur Einsatzstelle aus. Ende Dezember waren dann erneut zwei Löschzüge gefordert, als es in einer Asylunterkunft im Ringelbach zu einem Brand kam. Das Kontrollieren aller Zimmer und die Betreuung deren Bewohner forderte mehrere Trupps. Zu den 117 Bränden kamen noch 131 Alarmierungen durch automatische Brandmeldeanlagen, in den allermeisten Fällen handelte es sich dabei um Fehleinsätze, bedingt durch technische Defekte, oder um Kleinstbrände.

Im Bereich der technischen Hilfeleistungen gab es im vergangenen Jahr 112 Einsätze für die Abteilung Stadtmitte, bedingt zum Großteil durch die Unwetter­ereignisse im Juni. Allein rund 50 Einsatzstellen arbeitete die Abteilung Stadtmitte nach Starkregen-Ereignissen ab. „Ein viertes Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug hätten wir an diesen Einsätzen auch noch gut gebrauchen und besetzen können“, sagte Haas. Derzeit ist die Abteilung Stadtmitte mit drei Löschgruppenfahrzeugen ausgestattet. Immer wieder wurde die Abteilung auch zu schweren Verkehrsunfällen gerufen.

Hoher Ausbildungsstand

Hinzu kamen im vergangenen Jahr über 100 Wachbesetzungen, bei welchen die Freiwilligen auf die Feuerwache alarmiert werden, während die Berufsfeuerwehr in verschiedenen Einsätzen gebunden ist. Aus dieser Wachbesetzung heraus kam es zu mehreren Folgeeinsätzen, die die Abteilung Stadtmitte selbstständig abarbeiten konnte. „Hier zeigte sich wieder einmal, wie wichtig es ist, dass die Abteilung Stadtmitte alle Bereiche des Feuerwehr­einsatzaufkommens abarbeiten kann und alle Funktionen auf dem Lösch- und Rüstzug übernehmen kann“, bilanzierte Haas.

Den hohen Ausbildungsstand, der hierfür notwendig ist, erarbeitet sich die über 70-köpfige Abteilung mit Bravour. Neben den Regelübungsdiensten, den Basic- und Maschinistendiensten führte die Abteilung im vergangenen Jahr erstmals Sonderdienste für die Zug- und Gruppenführer durch, um alle Feuerwehrangehörigen entsprechend ihrer Funktion und ihres Ausbildungsstandes nach vorne bringen zu können.

