Verwaltungs- und Finanzausschuss Auf der Suche nach einer zukunftsfähigen Lösung

Eningen / Von Gabriele Böhm

Da staunten die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses am Donnerstagabend nicht schlecht. Immer mehr Erwachsene, Jugendliche und Kinder strömten in den Saal. „Der Modellclub Eningen scheint fast vollständig erschienen zu sein“, sagte die Interims-Sitzungsleiterin Dr. Barbara Dörr. Doch der Modellflug war Teil der nichtöffentlichen Sitzung, an der laut Ordnung letztlich nur der Vorstand und einige auserwählte Mitglieder teilnehmen durften. Aber immerhin, es war imposant gelungen, Einigkeit und Präsenz zu demonstrieren. Unter den Gästen gab es auch einige, die an anderen Themen interessiert waren.

Beispielsweise Klaus-Peter Dollinger, Konrektor der Achalmschule, um deren Hard- und Software-Erneuerung es am Donnerstag ging. Wie Experte Kay Thun erläuterte, ist das Computersystem im EDV-Unterrichtsraum seit etwa zwei Jahren ohne Wartung und Betreuung, da die Firma, die es 2012 eingerichtet hatte, inzwischen insolvent ist.

Wegen der häufigen Störungen und der veralteten Hard- und Software wird nach einer zukunftsfähigen Lösung gesucht, für die Dollinger gleich in die Reihen der Ausschussmitglieder gebeten wurde. Angedacht war die Anschaffung von 30 kleinen PCs, sogenannten Thinclients, die die Verbindung zu den virtuellen Windows-10-PCs im Unterrichtsraum herstellen sollen. Günstigster Anbieter war die Firma Systemwerker aus Pliezhausen zum Bruttopreis von 11 500 Euro. Für die Installation wurde aus Gründen der Kompatibilität mit dem Rathaus-System nur ein Angebot der Firma Schmieder IT Solutions eingeholt, die seit langem für die Verwaltung arbeitet und die Komplettinstallation für brutto 5870 Euro übernehmen möchte. Über die Firma Citrix sollen die Lizenzen bezogen werden. Da 42 Lizenzen günstiger sind als die benötigten 30, stellte Annegret Romer die Frage, ob man nicht zusätzliche Rechner in den Klassenräumen aufstellen könne.

„Wir legen großen Wert auf die PC-Nutzung“, sagte Dollinger. „In der vierten Klasse wird auch die Internetrecherche für Referate gefordert.“ Jeden Raum mit PCs auszustatten, wäre sehr von Vorteil, zumal dann auch der aktuelle EDV-Unterrichtsraum wieder als Klassenzimmer dienen könne. Auf die Frage von Hans-Peter Nau, ob die 28 PC-Plätze im Unterrichtsraum überhaupt ausgelastet seien, meinte Dollinger, alle Geräte würden benötigt, zumal auch die Schülerzahlen weiter anstiegen. Die Entscheidung wurde vertagt und Florian Weller damit beauftragt, auch die Möglichkeit von Laptops zu recherchieren.

Neues Haushaltsrecht

Roland Schwarz, Leiter Finanzen und Betriebe, und Projektkoordinator Marco De Rossi gaben einen Zwischenbericht bei der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts. Landwirtschaftliche Flurstücke im Besitz der Gemeinde sind fast vollständig bewertet und haben einen Bodenwert von rund 2,035 Millionen Euro. Forstwirtschaftliche Flurstücke haben einen Bodenwert von rund 2,28 Millionen Euro, der Aufwuchs ist mit 6,24 Millionen Euro beziffert.

Der nächstgrößere Block sind Straßen, Wege und Plätze, zusammen rund 570 Flurstücke. Die Bewertung soll bis Ende September 2018 abgeschlossen sein. Es folgen die gemeindeeigenen Gebäude mit Flurstücken sowie das bewegliche Vermögen. „Viel Arbeit im Verborgenen“, sagte der inzwischen erschienene, dem Autobahnstau entkommene Bürgermeister Alexander Schweizer.