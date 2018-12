Pfullingen Auf dem Weg zum Erlebnisraum

Von Evelyn Rupprecht

Das Ziel ist schon klar definiert, der Weg dahin allerdings noch lang: Der Pfullinger Marktplatz soll „ein freundliches und einladendes Gesamtbild unter Berücksichtigung des historischen Gebäudebestands“ bekommen und später „ein imagebildender Erlebnisraum als tragfähige Basis für die zukünftige Entwicklung werden.“ Damit die Platzneugestaltung auch tatsächlich nach diesen Vorgaben gelingt, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, eine Mehrfachbeauftragung auszuloben.

Mit der Wettbewerbsbetreuung hat die Stadt das Büro „Architektur 109“ beauftragt. Womit ein Prozedere in Gang gesetzt wurde, auf das viele Pfullinger schon seit Jahren warten. Denn der Marktplatz ist zwar dank der historischen, oft denkmalgeschützten Fachwerkhäuser und der Martinskirche, die ihn umrahmen, ein Hingucker. Er ist aber auch eine Stolperfalle und nicht mehr wirklich zeitgemäß. Nicht nur das lädierte Pflaster ist dringend erneuerungsbedürftig, auch die Ver- und Entsorgungsleitungen im Untergrund sind es. Zumal auch die Aufenthaltsqualität und die Optik dringend aufgepeppt werden müssen.

Bei den Diskussionen zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept haben die Bürger immer wieder angeregt, das Zentrum attraktiver zu gestalten, weshalb ihre Ideen auch in die Neukonzeption einfließen sollen. Dass der Marktplatz „deutliche gestalterische und funktionale Mängel aufweist“ hatte die Stadtverwaltung zu dem Zeitpunkt allerdings schon längst selbst erkannt. Nur: In Pfullingen gibt es eine ganze Reihe von Platz-Sanierungen, die abzuarbeiten sind. Am benachbarten Passy-Platz läuft die Erneuerung seit fast eineinhalb Jahren. Und auch für den Lindenplatz liegen die Pläne schon seit geraumer Zeit in den Schubladen des städtischen Bauamts.

Ziel der Mehrfachbeauftragung für die Marktplatz-Umgestaltung ist es, Lösungsvorschläge zu bekommen ohne sich dabei zur Realisierung zu verpflichten. Alle beteiligten Planer erhalten dasselbe Honorar. Ob sie danach weiter beauftragt werden, soll vorerst offen bleiben. Die Kosten für diesen ersten Schritt belaufen sich auf 115 000 Euro. Gedacht ist an ein offenes Verfahren mit Zwischen- und Endpräsentation, für das auch schon die wichtigsten Termine festgelegt sind.

Am 12. März sollen die Inhalte der Auslobung beraten und beschlossen werden, am 19. Juli wird die Jury-Sitzung mit anschließender Ausstellung der Entwürfe sein – und im Jahr 2021 könnte er fertig sein, der neue Marktplatz. Die Vereine jedenfalls scheinen auf den Termin fest zu bauen. Denn, so Bürgermeister Michael Schrenk, „sie haben bereits vorgeschlagen, die Fertigstellung dann mit einem Fest zu feiern.“