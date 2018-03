Reutlingen Auf das Handwerk ist Verlass

Reutlingen / Gabriele Böhm

Fünf von insgesamt elf Handwerksbetrieben aus dem Kreis Reutlingen, die sich 2017 um die Innovationspreise der Handwerkerstiftung der Kreissparkasse Reutlingen beworben hatten, wurden am Freitagabend prämiert. Vorstandsvorsitzender Michael Bläsius konnte im vollbesetzten Schalterraum der Kreissparkasse nicht nur viele aktuelle und ehemalige Wettbewerbsteilnehmer, sondern auch Ehrengäste wie Oberbürgermeisterin Barbara Bosch, Michael Donth MdB und Karl-Wilhelm Röhm MdL begrüßen.

„Wir waren vor 30 Jahren mit der Gründung der Stiftung bereits sehr innovativ“, sagte Bläsius. Seit damals habe es 542 Einreichungen mit 156 Preisträgern gegeben, die mit 382 000 Euro ausgezeichnet wurden. „Damit waren wir auch Geburtshelfer vieler Ideen.“ Die Kreissparkasse habe einen bunten Strauß von Finanzierungsmöglichkeiten, wenn das Vertrauen in einen Kunden und sein Projekt stehe. „Wir sind regional verwurzelt. Ein volles Auftragsbuch kommt auch uns zugute.“

In der 30. Runde der Preisvergabe habe es Änderungen im Modus gegeben. Zum ersten Mal sei die Veranstaltung nicht im Herbst, sondern im Frühjahr und solle künftig im Zwei-Jahres-Turnus stattfinden. Zudem habe man die eingereichten Beiträge anonymisiert und von einem Expertengremium beurteilen lassen. Eine Neuerung war statt der früheren Festansprache auch die Talkrunde, geleitet von Moderatorin Iris Goldack.

„Auf das Handwerk ist Verlass. Wir sind da, wenn man uns braucht“, sagte Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen und Stiftungsvorstand. Handwerker hätten immer schon auf Kundenwünsche eingehen müssen. „Daher ist es das Wesen des Handwerks, innovativ zu sein.“ 14 Prozent der Auszubildenden seien heute Abiturienten, Studienabbrecher oder Akademiker. In Richtung Politik fand Herrmann deutliche, von Beifall begleitete Worte: „Fast alle Handwerker haben dieselbetriebene Fahrzeuge, weil es sie als Benziner einfach nicht gibt.“ Das Dieselfahrverbot in den Städten löse ein Stück weit Angst aus. „Es kann nicht sein, dass die Debatte auf den Schultern der Dieselfahrer ausgetragen wird. Das muss die Politik richten.“

Eine weitere aktuelle Herausforderung sei die Digitalisierung: „Die Handwerksbetriebe müssen herausfinden, welche digitalen Instrumente die jeweils Richtigen für sie sind.“ „Mit Innovationen gehen Handwerker immer auch ein Risiko ein“, sagte Daniel Seeger, neuer Abteilungsleiter der Technologie- und Innovationsberatung der Handwerkskammer. „Handwerker sollten ab und zu in ihre Schubladen schauen und überlegen, für wen eine Idee interessant sein könnte.“

In Objekten und Videopräsentationen hatten die Bewerber um die Innovationspreise ihre Produkte in der Kreissparkasse ausgestellt und berichteten vom komplexen, zeitaufwändigen Werdegang von der Idee zum Produkt. Bis zum 28. März 2018 sind alle Wettbewerbsbeiträge zu den üblichen Öffnungszeiten in der Kreissparkasse zu sehen.