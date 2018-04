Eningen Auch Raritäten mit dabei

Eningen / Gabriele Böhm

Auch die „Reutlinger Mauritius“ war am Sonntag beim 38. Großtauschtag des Eninger Briefmarken-Clubs in Kooperation mit den Reutlinger Münzfreunden zu sehen. Vertreten in der HAP-Grieshaber-Halle waren auch die Jungen Philatelisten Eningen.

„Wir organisieren den Tauschtag seit sechs Jahren“, sagte Pressereferentin Christel Drieschner. 25 Händler waren aus der gesamten Region angereist. Zusätzlich gab es noch eine Ausstellung, in der Briefmarken zu verschiedenen Themen gezeigt wurden: Unter der Überschrift „Die Integration der Menschen mit Behinderung“ waren Ersttagsbriefe und Briefmarken aus aller Welt mit Blindenhunden, Prothesen oder sportliche Aktivitäten zu sehen. „Der Besitzer kommt vom Edersee, hat unseren Tauschtag im Internet entdeckt und sich nach Eningen auf den Weg gemacht“, berichtete Horst Wehling, Erster Vorsitzender des Eninger Briefmarken-Clubs. Ausgestellt waren auch über 100 Jahre alte Postkarten, die das alte Eningen und Reutlingen abbildeten, sowie Markenserien über Nobelpreisträger, „Antike Schätze“ oder Automatenmarken.

Die „Reutlinger Mauritius“, der auch in der Fachwelt gebräuchliche Ausdruck, stammt aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. „Er meint einen von neun Briefen, die trotz des offiziell eingestellten Postverkehrs am 27. April 1945 auf dem für einen Tag geöffneten Postamt im Bahnhof aufgegeben wurden“, berichtet Dieter Drieschner, stolzer Besitzer der Rarität, die in ihrem Wert auf bis zu 2000 Euro geschätzt wird und an einen Herrn in der Wörthstraße adressiert war.

Wer Briefmarken vom Großvater geerbt hatte und nicht wusste, was er damit tun sollte, konnte sich beim Mobilen Beratungsdienst vom Landesverband Südwestdeutscher Briefmarken-Vereine e.V. beraten lassen. Pascal Moeller und Jürgen Straub informierten fachkundig über den Wert und die Verkaufschancen. In den vergangenen 15 Jahren sei als Highlight eine Dame vorbeigekommen, die zwei Briefe mit Inselpostmarken aus Rhodos für die Kriegsmarine dabei hatte. „Das ist sehr selten“, so Moeller. Die Dame habe, transportiert in einem Thomas-Mann-Band, rund 15 000 Euro mit sich herumgetragen.

Schon für drei Euro konnte man am Sonntag einen Fünfhunderttausend Mark-Schein aus der Inflationszeit erwerben. Viele stöberten in alten Ansichtskarten, Ortschroniken und historischen Sammelalben und nutzten die Gelegenheit zu einem Austausch oder zum fachkundigen Rat. Dabei kam auch der gute Zweck nicht zu kurz. Bereits zum 15. Mal fand die Spendenaktion zugunsten der Erika-Seeger-Stiftung für Tumorkranke am Klinikum Reutlingen statt. Briefmarken- und Münz-Freunde hatten unter anderem Michel-Kataloge, Postkarten und historische Briefe zur Verfügung gestellt, deren Erlös in die Stiftung fließen soll. „Wir hoffen, dass wir heute die 10 000-Euro-Marke erreichen können“, sagte Christel Drieschner.