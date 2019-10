Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Freitag gegen 16:30 Uhr in einer Asylunterkunft in der Ringelbachstraße in Reutlingen. Zwei Männer kamen aus bislang unerfindlichen Gründen in einen Streit, welcher anschließend eskalierte. Hierbei nahm ein 39-jähriger Syrer eine Holzlatte zu Hilfe, um seinen Kontrahenten zu verprügeln.

Schraube in der Hand

Da sich in der Holzlatte allerdings noch eine Schraube befand, landete diese letztendlich nach einem Schlag in der Hand eines 25-Jährigen. Ein Notarzt war nötig um die Holzlatte samt Schraube wieder aus der Hand des Verletzten zu lösen, sowie ein Aufenthalt des jungen Mannes in einer Klinik. Gegen den Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

