Das astronomische Ereignis hat auch Rainer Armbruster aus Walddorfhäslach dazu motiviert, am gestrigen Abend die Kamera herauszuholen und den Mond abzulichten. Schon kurz vor 22 Uhr schickte uns seine Frau Silke das zu diesem Artikel gehörende Bild ihres Mannes. Für die beeindruckende Aufnahme des Erdmondes danken wir an dieser Stelle herzlich!

Der Mond bleibt faszinierend

Und auch wenn inzwischen Menschen im Rahmen des Apollo-Programms der US-amerikanischen Weltraumorganisation Nasa auf dem Mond gelandet sind, ebenso wie zuvor sowjetische und amerikanische Raumsonden, bleibt der Erdmond als unserer Erde nächster Himmelskörper für Millionen Menschen faszinierend. Auch die Weltraumorganisationen von China, Japan, Israel und Indien sowie die Europäische Weltraumorganisation (ESA) haben inzwischen Missionen zum Mond durchgeführt. Südkorea plant für die nahe Zukunft eine Mondmission.

Wie entsteht ein „Supermond“?

Der Anschein eines „Supermondes“ entsteht dadurch, dass sich der Mond im oder nahe beim erdnächsten Punkt („Perigäum“ genannt, das Gegenteil ist das „Apogäum“, die größte Entfernung zur Erde) seiner Erdumlaufbahn befindet. Ein „Supermond“ ist höchsten 367.600 Kilometer von der Erde entfernt. Die Umlaufbahn des Mondes ist nicht kreisförmig sondern elliptisch. Zudem wird seine Umlaufbahn noch von anderen Planeten und der Sonne mitbeeinflusst. Dadurch ist der Erdtrabant manchmal näher und manchmal weiter entfernt.

Vor allem bei Mondaufgang und Monduntergang wirkt der Erdtrabant besonders groß, während er bei seiner Laufbahn über den Himmel wieder zu „schrumpfen“ scheint. Dabei handelt es sich um eine optische Täuschung: Wie alle Objekte, die sich Nahe des Horizonts befinden, wirkt er dadurch größer. Durch die relative Nähe wirkt er auch heller als üblich. Weitere Informationen hierzu gibt es hier.

Bilder aus der Region gesucht

Unsere Leser dürfen uns derweil gerne weitere Fotos vom Supermond schicken, wie er sich in unserer Region heute Nacht gezeigt hat. Bilder mit dem Betreff „Supermond“ hierzu bitte an die E-Mail-Adresse muv.redaktion@swp.de schicken – möglichst in Originalgröße. Ganz wichtig: Bitte nur die eigenen Fotos verschicken – im Idealfall ja vielleicht mit einem lokalen Bezug, wie etwa mit markanten Bergen im Hintergrund. Eine Auswahl der honorarfrei eingesandten Fotos veröffentlichen wir hier und in unseren Printausgaben.