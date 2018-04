Diskurs Architektur: Vortragsreihe beginnt

Reutlingen / swp

Die Architektenkammergruppe Reutlingen und das Baudezernat der Stadt Reutlingen laden ein zu einem öffentlichen Diskurs über aktuelle Architekturthemen. In Kooperation mit der VHS Reutlingen startet die Veranstaltungsreihe im Haus der Volkshochschule. Auf dem Programm stehen Vorträge und Werkberichte über erstklassige Architektur und herausragendes Engineering mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Los geht es am Mittwoch mit dem Stuttgarter Architekten Thomas Steimle. Der Titel des Vortrags lautet „Entwerfen und Verwerfen“. Am Beispiel ausgezeichneter Projekte erläutert Thomas Steimle die Arbeitsweise und zeigt was es bedeutet, sich bei der Planung eines Hauses vom ersten Konzept bis ins Detail auf das Wesentliche zu konzentrieren ohne einer streng formulierten Architekturphilosophie zu folgen. Es geht darum, Ausgangssituation und Zielstellung permanent in Frage zu stellen und immer wieder erneut zu prüfen. Im Mittelpunkt des Dialogs stehen gleich zwei Wohnhäuser in der näheren Umgebung, die mit dem Hugo-Häring-Preis ausgezeichnet wurden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit dem Referenten fachlich zu diskutieren. Der Vortragsabend ist am Mittwoch, 11. April, um 19.30 Uhr im Haus der Volkshochschule Reutlingen, Spendhausstraße 6. Der Eintritt ist frei. Fortgesetzt wird die Veranstaltungsreihe am 6. Juni mit einem Vortrag der Werner Sobek Group Stuttgart.