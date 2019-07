Wir werden uns auf keine Normalisierung im Umgang mit der AfD einlassen“, stellte DGB-Regionssekretär Moritz Stiepert gestern Nachmittag auf der Reutlinger Marktplatz klar. Zwischen 100 und 150 Männer und Frauen – Gewerkschafter, aber auch ehemalige und amtierende Stadträte und die „Omas gegen rechts“ – waren zusammengekommen, um vor der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats gegen den Einzug der AfD mit drei Stadträten ins Gremium zu demonstrieren. Stiepert zeigte sich mit der Resonanz zufrieden.

Zu der Kundgebung, die friedlich verlief, hatten neben dem DGB auch die IG Metall, Verdi und das Bündnis „Gemeinsam & Solidarisch gegen Rechts – in Reutlingen und Tübingen“ aufgerufen. Zwar hätten demokratische Wahlen die AfD in die Parlamente gebrachte, politische Legitimität erhalte sie dadurch aber noch lange nicht, sagte ein Sprecher des Bündnisses. Mit der Aussage, Menschen würden in den Kopf geschossenen, wenn sie sich für Flüchtlinge einsetzten, spielte der Sprecher auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke an.