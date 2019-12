Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und zwei Fahrgästen ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag um 23.05 Uhr am Listplatz in Reutlingen gekommen.

Alkoholisiertes Pärchen

Ein alkoholisierter 56-Jähriger aus Reutlingen und eine ebenfalls alkoholisierte 56-jährige Frau stiegen am Bahnhof in das Taxi ein, verließen es aber kurze Zeit später wieder und beleidigten den Taxifahrer. Im weiteren Verlauf wurde der Taxifahrer durch den männlichen Fahrgast geschlagen.

Polizei ermittelt

Das daraus resultierende Handgemenge konnte durch die eintreffende Streifenbesatzung unterbunden werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang wurden durch das Polizeirevier Reutlingen übernommen.