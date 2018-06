Reutlingen An der Kreuzeiche gehen die Lichter aus

Von Jürgen Spieß

Am 21 Juli ist es wieder soweit: Dann steigt im Kreuzeiche-Stadion die 17. Auflage der „Classic Night“ – mit namhaften Solisten, einem Großaufgebot an Künstlern und dem obligatorischen Abschlussfeuerwerk. Sicher ist, dass das Musikspektakel zukünftig nicht mehr im Stadion steigt, die Suche nach Alternativen in kleinerem Rahmen läuft bereits.

Doch zurück zum Ausblick für die kommende Auflage. Nicht alle Tage vereinen sich in der Achalmstadt so viele unterschiedliche Musiker zu einem Projekt: 120 Sängerinnen und Sänger vom Philharmonia Chor und der Betzinger Sängerschaft werden am Samstag, 21. Juli, gemeinsam mit Orchestermusikern der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, zehn Parforcehorn-Spielern von der Jagdhornbläser-Kameradschaft Eningen und drei gefragten Solisten auf der Stadion-Bühne stehen, um eine musikalisch hochklassige italienische Nacht zu präsentieren, „bei der für jeden etwas dabei sein wird“, so der künstlerische Leiter Martin Künstner.

Widerstände überwunden

Seit ihrer Premiere im Sommer 2001 auf dem Bruderhaus-Gelände hat sich die „Classic Night“ im Reutlinger Kulturkalender einen festen Platz erobert. Und das, obwohl zu Beginn einige Widerstände überwunden und noch mehr Kritiker überzeugt werden mussten. Trotzdem wird die 17. Auflage „in dieser Form die letzte sein“, kündigte der musikalische Leiter Martin Künstner bei einem Pressegespräch an. Der Grund? Die Stadionmiete und der aufwendige Aufbau der Bühne sind den Veranstaltern schlichtweg zu teuer und wenn wie im vergangenen Jahr nur rund 2000 Besucher kommen, sind finanzielle Verluste trotz Sponsoren-Unterstützung vorprogrammiert. Zudem werde es immer schwieriger, genügend ehrenamtliche Helfer für Aufbau und Organisation zu finden: „Allein das Stadion in einen Konzertsaal zu verwandeln ist viel Arbeit und mit hohen Kosten verbunden“, erläuterte Monique Cantré, die Vorsitzende des Philharmonia Chors. Da die beiden Chöre im nächsten Jahr zu einer Konzertreise nach Prag und Pilsen eingeladen sind, wird es 2019 sowieso keine Classic Night geben. Für 2020 wird bereits nach Alternativen gesucht, um das Musikevent zumindest in kleinerem Rahmen fortführen zu können.

Veranstaltung in der Stadt

Die Idee ist, die Open-Air-Veranstaltung mehr in die Stadt zu holen. Dirigent Künstner kann sich zum Beispiel „ein Konzert in Picknick-Atmosphäre im Volkspark“ vorstellen. Ob das in Bezug auf musikalische Qualität und Technik überhaupt möglich ist, steht aber noch in den Sternen. Sicher ist nur, so Philharmonia-Chor-Vorsitzende Monique Cantré, „dass es eine preiswertigere Lösung geben muss“. Dann könne sich auch die Betzinger Sängerschaft vorstellen, dabeizubleiben.

Der letzte gemeinsame Auftritt im Kreuzeiche-Stadion verspricht aber nochmal einiges an musikalischer Qualität: Neben dem Philharmonia Chor, der Betzinger Sängerschaft und der Philharmonie werden bei der „Italienischen Nacht“ drei namhafte Solisten auf der Stadion-Bühne stehen: Die in Tübingen geborene und in Reutlingen aufgewachsene Sopranistin Christine Reber war schon bei der ersten Classic Night vor 18 Jahren als Sängerin des Philharmonia-Chors dabei und ist heute eine weltweit gefragte Konzertsolistin. Außerdem wird der aus Costa Rica stammende Tenor Juan Pablo Marin erwartet, der seit elf Jahren dem renommierten Stuttgarter Opernchor angehört und auch im Duett mit Reber singen wird. Besonders stolz ist Martin Künstner über das Engagement des Darmstädter Trompeters Simon Höfele. Der 23-jährige, vielfach ausgezeichnete Jungstar wird in Reutlingen zwei Trompetenkonzerte spielen.

Bis auf die Ouvertüre zur „Nacht in Venedig“ von Johann Strauss stammen alle musikalischen Bestandteile des Programms aus der Feder italienischer Komponisten wie Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini oder Gioacchino Rossini. Eine Premiere gibt es mit dem Auftritt der zehn Parforcehorn-Bläser aus Eningen, die gemeinsam mit dem Orchester Rossinis „Rendez-vous de chasse“ präsentieren werden. Zudem wird erstmals Monique Cantré durch den Abend führen. Und zum Abschied von der Kreuzeiche wird zum Triumphmarsch aus Verdis „Aida“ natürlich wieder ein dieses Mal elfeinhalbminütiges Feuerwerk in den Reutlinger Nachthimmel steigen.