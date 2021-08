Am Ende galt der Leitsatz: „Im Zweifel für den Angeklagten.“ Dem 20-jährigen Reutlinger, der auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle mit 80 Sachen durch eine Tempo-30-Zone am Fuß der Achalm gebrettert sein soll, konnte die Schuld nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Deshalb hat Amtsrichter Sierk Hamann ihn am Donnerstag vom Vorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens freigesprochen.

Polizisten brechen Verfolgungsjagd ab

Wie berichtet, ...