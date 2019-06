Die Angeklagten reisten aus Berlin an, deren Verteidiger aus Nürnberg und ebenfalls aus der Bundeshauptstadt: schließlich ging es auch um eine schwere Anschuldigung: Die beiden Männer, 25 und 35 Jahre alt, wurden verdächtigt, im September 2017 zusammen mit zwei Unbekannten einen Vodafone-Shop in Reutlingen bestohlen zu haben. Hochwertige Smartphones und Tablets wurden eingesteckt – im Gesamtwert von rund 8000 Euro. Während einer der Angeklagten den Blick der einzigen Verkäuferin auf den Diebstahl verdeckt haben soll, soll der Zweite diese damals in ein Gespräch verwickelt haben, um den „ungestörten Abzug der Täter zu ermöglichen“, wie es in der Anklageschrift heißt. Der Vorwurf: Gewerbsmäßiger Diebstahl.

Aufnahmen einer Überwachungskamera wurden in die Datenbanken der Polizei eingespeist. „Dann war es lange Zeit ruhig“, erklärte der ermittelnde Polizeibeamte vor Gericht. Erst im Januar 2018 meldeten sich dessen Kollegen aus Crailsheim und Pforzheim, welche die Angeklagten erkannt haben wollten. Die Männer selbst machten gegenüber den Ermittlern keine Angaben, sodass der Fall der Staatsanwaltschaft übergeben wurde und schlussendlich bei Richter Sierk Hamann landete.

Keine Bilder zum Vergleich

Hamann war indes mit der Ermittlungsakte alles andere als zufrieden. „Es haben sogar Fotos der Angeklagten gefehlt, sodass ich diese nicht selbst mit den Bildern der Überwachungskamera vergleichen konnte“, sagte Hamann, der daher einen Nachermittlungsauftrag verfasste. Und ein Gutachten einholen ließ, welches die Angeklagten mit den Tätern aus dem Video vergleichen sollte.

Da auch Hamann zunächst eine Ähnlichkeit erkennen konnte, kam es zum Prozess. Gutachterin Saskia Lechler aus Ulm sorgte dann für Klarheit. Sie fand bei beiden Männern deutliche Unähnlichkeiten im Vergleich zu dem Videomaterial: Von den höheren Augenbrauen bis hin zur Kinnform. „Das ist ein ganz anderer Gesichtstypus“, befand die Expertin, wiewohl sie einräumte, dass die Gesichter für den Laien durchaus Ähnlichkeiten miteinander hätten. Und da auch die Verkäuferin die Männer bei der Polizei nicht wiedererkannt hatte, wurden beide von Richter Hamann freigesprochen. „Sie sind ohne wenn und aber freizusprechen“, betonte der Richter, der ergänzte, dass 70 Prozent aller Fehlurteile auf falschem Wiedererkennen beruhten: „Dieser Fall hat die Unzulänglichkeiten des menschlichen Gehirns gezeigt. Ich habe schließlich auch gedacht, dass sie den Tätern brutal ähnlich sind.“

