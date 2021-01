Von Samstag, 13. bis Sonntag, 21. Februar 2021, jeweils ganztägig gibt es einen Schienenersatzverkehr Tübingen Hauptbahnhof nach Herrenberg.

Zugausfälle: Busse als Ersatz

Die Züge dieser Strecke fallen zwischen Tübingen Hauptbahnhof und Herrenberg aus. Als Ersatz fahren Busse mit allen Halten



● zwischen Tübingen Hbf und Herrenberg

● sowie Schnellbusse mit Halt in Tübingen Hbf, Altingen Kirche,Pfäffingen Bahnhof Unterjesingen Kreissparkasse und Herrenberg.

Weitere Hinweise:

Von Montag bis Freitag, ab 20.00 Uhr sowie samstags und sonntags halten die Schnellbusse zudem in Poltringen und Reusten am Rathaus. Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen aus Platzgründen nur begrenzt möglich.