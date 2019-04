Den „amazing view“, den er von Lichtenstein Castle aufs „Echaz valley“ mit seinen „charming houses with pitched roofs“ hatte, wird der amerikanische Journalist John Eligon wohl so schnell nicht vergessen. Und weil das Märchenschloss, von dem aus das Echaztal mit all seinen liebreizenden, sattelbedachten Häusern zu sehen ist, wohl zu dem Schönsten gehört, was er zusammen mit seiner Kollegin Jada Yuan im vergangenen Jahr erblickt hat, ist der Prachtbau auf der Titelseite einer August-Ausgabe der New York Times gelandet.

Den Lichtensteinern wäre es sicher noch wärmer ums Herz geworden, hätte sich ihr Castle nicht einen Bilderblock mit dem Ulmer Münster, Heidelberger Fensterläden und Frankfurter Schokoladenkuchen teilen müssen – Bürgermeister Peter Nußbaum allerdings weiß es auch so zu schätzen, dass das kleine Honau in den USA ganz groß rausgekommen ist. Ja, am liebsten wäre es ihm, die beiden Reiseredakteure würden ihre Tour „through the German states of Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz and Hessen“ wiederholen und sich im Optimalfall noch mehr Zeit für die anheimelnde Gemeinde Lichtenstein nehmen, die – das haben die Amerikaner bei ihrem Gastspiel schnell erkannt – nicht zu verwechseln ist mit dem Binnenstaat, der sich mit „ie“ schreibt.

Nußbaum würde bei einem neuerlichen Besuch gerne einiges zurechtrücken. „Call small hotels and warn them if you’re coming in after 8 p.m.“, teilen die Amerikaner ihren Lesern nämlich mit. Nun ist man aus schwäbischer Sicht zum einen geneigt zu sagen, dass das örtliche Hotel in Honau so „small“ gar nicht ist. Zum anderen kann der Bürgermeister das Erstaunen der Journalisten darüber, dass die Unterkunft keine 24-Stunden-Rezeption hat, nicht ganz nachvollziehen. „Aber bei der nächsten Visite der beiden kriegen wird das mit dem späten Einchecken mit Sicherheit hin“, war er dieser Tage gegenüber der örtlichen Presse zuversichtlich. Auch die Empfehlung von Jada Yuan und John Eligon, die abendliche Essenseinkehr rechtzeitig zu planen, „or you’ll end up eating sad schnitzel in a gas station“, scheint leicht übertrieben. Schließlich gibt’s in Honau keine Tankstelle, an der man nach acht Uhr abends jämmerliche Schnitzel essen könnte – was sich den beiden bei Tageslicht schnell offenbart haben dürfte.

Bei Sonnenaufgang hatten Yuan und Eligon zum Glück gleich mehrere Erleuchtungen. Sie haben sich den Berg hinauf gekämpft und waren ganz geblendet vom Anblick der „wunderbaren Baumkronen“, die sich über einem äußerst „robusten Pfad“ ausgebreitet haben. Als sie endlich am Märchenschloss angekommen waren, galt es jedoch schon die nächste Hürde zu überwinden. Amerikaner sind ja gern bargeldlos des Weges – die zwei Euro Eintrittsgeld hatten sie folglich nicht zur Hand. Zu ihrem Glück hatte der Hausmeister Erbarmen und war „nice enough“ John Eligon für einen „quick peek“ ins Gemäuer zu lassen. Grund genug gäbe es für ihn also, noch einmal vorbeizuschauen und eine richtige Schlossführung zu machen. Am Besten bevor der Windpark gleich ums Eck gebaut wird – sonst reicht’s vielleicht nicht nochmal aufs Titelbild der Times.