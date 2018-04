Pfullingen Am Entensee wird Protest laut

Von Evelyn Rupprecht

Wir müssen solche Projekte planen. Dass dann Protest ausbricht – das ist normal“: Damit brachte GAL-Rätin Sigrid Godbillon in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf den Punkt, worum es der Stadt, aber auch den Anwohnern beim möglichen Neubau am Entensee geht. Denn die Kommune ist in Zugzwang, was die Schaffung von günstigem Wohnraum, der in diesem Fall auch für Geflüchtete gedacht ist, angeht. Gleichzeitig setzen sich aber die Anwohner zur Wehr. Ähnlich wie die Pfullinger, die vor gut drei Jahren Bedenken gegen den Sozialbau in der Achalmstraße hatten. Dort ist die Kritik inzwischen verstummt, am Entensee nimmt der Widerstand gerade erst Fahrt auf.

„Wir haben eine Petition gegen das Projekt eingereicht, aber keine Reaktion darauf bekommen“, beschwerte sich eine Frau aus der Lerchenstraße bei Verwaltung und Gemeinderat. Dass der gesamte Bau auf dem bislang „nicht erschlossenen Grundstück nur 3,38 Millionen Euro kosten soll, das ist zweifelhaft“, tat sie ihre Überlegungen in der Einwohnerfragestunde kund. „Wer von Ihnen kann es verantworten mit dem Geld der Bürger so umzugehen?“, fragte sie in die Runde. Andere Anwohner aus dem Gebiet Entensee, die zur Sitzung erschienen waren, sahen das ähnlich und bezweifelten ebenfalls, „dass da ein qualitativ hochwertiger Bau entsteht“. Zumal man dann auch das Radwegenetz in Pfullingen vergessen könne.

Geplant ist hinter dem städtischen Bauhof ein dreigeschossiges Haus in Holzmodularbauweise, in dem später gut 100 Menschen Platz finden könnten (wir berichteten). Vorgesehen ist pro Person eine Wohnfläche von zehn Quadratmetern.

Bei einer internen Informationsveranstaltung hatte die Stadt die betroffenen Bürger darüber bereits informiert, dann, bei der Gemeinderatssitzung am 6. Februar wurde das Projekt im Rahmen des Handlungsprogramms Wohnen öffentlich vorgestellt. Auch da hatten die Anwohner schon ihre Kritik formuliert, nun, in der zweiten März-Sitzung, brachten sie ihre Bedenken noch detaillierter vor. Doch in der Detail-Planung, so Bürgermeister Michael Schrenk und Stadtbaumeister Karl-Jürgen Oehrle, sei man ja noch gar nicht. Zumal Schrenk anmerkte, dass er auf die Petition sehr wohl reagiert und ein Gespräch mit den Anwohnern geführt habe.

Auch eine endgültige Kostenschätzung gebe es noch nicht. „Derzeit läuft viel in dem Zusammenhang, aber wir können die kompletten Zahlen erst in der nächsten Sitzungsrunde präsentieren“, so Oehrle. Überhaupt, erklärte Michael Schrenk, könne man viele Fragen derzeit noch nicht abschließend beantworten. Klar sei aber, dass die Zufahrt nicht über den Radweg angelegt werde, so dass auch das Radwegenetz nicht gefährdet sei, heißt es von Seiten der Stadt. Auch die Bedenken der Anwohner, dass sich das Projekt in einem Hochwasser-gefährdeten Gebiet befinde, „in dem man jedem anderen das Bauen verbieten würde“ fallen in den Bereich der Spekulation. „Eine Baugenehmigung muss allen Einwänden standhalten“, so der Bürgermeister, der erläuterte, dass es zu diesem Zeitpunkt allein darum gehe, Geld im Haushalt bereitzustellen, „um möglicherweise bauen zu können“.

Dass das Haus gebraucht wird, das betonte Sigrid Godbillon indes einmal mehr. Denn nur dann könne man die städtischen Unterkünfte in der Marktstraße 6, 6/1, 8 und 8/1, „die marode sind und in denen immer noch Leute wohnen“ abreißen.