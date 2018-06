Wohnungsbau Am Entensee ist Eile geboten

Pfullingen / Von Evelyn Rupprecht

Das Mehrfamilienhaus, das die Stadt für gut 100 Menschen im Bereich Entensee plant, soll jetzt schneller Realität werden, als gedacht. Für den kommenden Dienstag hat Bürgermeister Michael Schrenk eine Sondersitzung des Gemeinderats anberaumt, um das Vorhaben auf den Weg zu bringen. „Eile ist geboten. Uns fehlt es in Pfullingen an allen Ecken und Enden an Wohnraum“, begründet er die Tatsache, dass der Bau-Beschluss jetzt bereits gefasst werden soll.

Eile scheint aber auch geboten, weil das Landratsamt angekündigt hat, dass die Stadt Pfullingen in diesem Jahr 75 weiteren Geflüchteten eine Anschlussunterbringung zur Verfügung stellen muss. Weshalb das Gebäude am Entensee auch nicht, wie ursprünglich geplant, nach dem Drei-Säulen-Modell belegt werden soll, das zu je einem Drittel Flüchtlinge, Obdachlose und sozial schwache Mieter vorsieht. Inzwischen hat die Stadt den Geflüchteten-Anteil in dem Haus auf 50 Prozent nach oben gesetzt.

Mit rund acht Monaten Bauzeit rechnet die Verwaltung, so dass das Gebäude am Entensee im April 2019 beziehbar sein dürfte. Aus der groben Kostenschätzung für die dreigeschossige Anlage ist mittlerweile eine konkrete Summe geworden: 3,831 Millionen Euro wird die Stadt für den Bau berappen müssen, über dessen Erschließung in den vergangenen Monaten heftig diskutiert wurde. So war das Vorhaben, das im Februar erstmals im Gemeinderat der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist, auch in der April-Sitzung Thema. Da hatten die Anwohner von einer Petition gegen das Projekt gesprochen. Sie hatten Bedenken wegen der Dimension, den geologischen Voraussetzungen und wegen der Zufahrt, die eigentlich über das Gebiet Sandwiesen vorgesehen war, geäußert. Einwände wegen der Erschließungsstraße haben aber auch die in dem Gewerbegebiet ansässigen Firmen vorgebracht. Deshalb wurde jetzt umdisponiert. Die Zufahrt zur Wohnanlage „soll über die Große Heerstraße entlang des Bauhoflagers erfolgen“, wird in der Gemeinderatsdrucksache eine neue Lösung präsentiert.

Zu dem Haus, in dem 25 Wohnungen vorgesehen sind, gehören 25 Parkplätze, von denen vorerst allerdings nur 18 tatsächlich angelegt werden. Die Außenanlagen bestehen aus Stellflächen für Fahrräder, Kinderwagen und Geh-Hilfen sowie einem Spielbereich für Kinder. Ein geologisches Gutachten hat ergeben, dass der Untergrund aus einer bis zu 16 Meter mächtigen Tuffsteinsandschicht besteht, so dass die Experten eine Plattengründung empfehlen. Für das eigentliche Gebäude ist indes eine Holz-Tafelbauweise geplant.

In der Sitzung am Dienstag könnte der Gemeinderat nun der Realisierung des Vorhabens endgültig zustimmen. Ein Zeitpunkt, den der Bürgermeister für angemessen hält – auch, „weil die Fragestellungen zur baulichen Bearbeitung von uns konsequent weiter verfolgt wurden“. Zumal die letzte Sitzung, in der das Thema von den Einwohnern angesprochen worden sei, bereits einige Wochen zurückliege. „In dieser Zeit“, so Schrenk, „konnte Vieles geklärt werden“. Man habe sich aber auch „mit dem Wissen, dass die nächsten Sitzungen vor der Sommerpause sehr gut mit Tagesordnungspunkten gefüllt sein werden, dazu entschieden, eine außerordentliche Sitzung einzuschieben“, erklärt der Bürgermeister. Neben der Wohnbebauung Entensee wird am Dienstag, 12. Juni, 17 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses II auch noch die Verordnung des Regierungspräsidiums zur Festlegung der FFH-Gebiete Thema sein.