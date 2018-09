Pfullingen Alles rund ums Tier lief bestens

Pfullingen / swp

In den sechs Wochen der schulfreien Zeit konnten die Kinder mit ihren Familien verreisen und mit Freunden Unternehmungen durchführen – und natürlich auch am Ferienprogramm teilnehmen, das die Stadt Pfullingen jedes Jahr anbietet. Mit insgesamt 126 Veranstaltungen an denen über 420 Kinder mit großer Begeisterung teilgenommen haben, war das Ferienprogramm wieder ein voller Erfolg, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Ein Dankeschön sprach die Verwaltung zu Ferienende allen Vereinen, Privatpersonen und Institutionen die am Ferienprogramm mitgewirkt haben, aus. „Nur durch ihre Hilfe und Unterstützung wurde das Ferienprogramm wieder zu etwas ganz Besonderem für die Kinder und die Veranstalter“, so Bürgermeister Michael Schrenk.

Allein die Musikschule hat über 15 Veranstaltungen betreut. Unter anderem „Ein Klavier zerlegen“ oder „Cajon – Eine Kiste voller Rhythmus“, die sehr gut besucht waren. Auch die VHS Pfullingen hatte wieder interessante und spannende Veranstaltungen zu bieten. Bei den 18 unterschiedlichsten Projekten war für jeden etwas dabei. Der größte Hit war „Kids in der Greenbox“ gefolgt von „Musikvideo selber drehen“ und den drei „Graffiti Kids“ Veranstaltungen. Aber auch die anderen Angebote waren sehr schnell ausgebucht.

Der VfL Pfullingen bot zusammen mit dem Jugendreferat ein „Sportliches Stadtspiel“ an. Und wie im vergangenen Jahr wurden auch die Veranstaltungen Turnen, Tischtennis und Beach-Volleyball vom VfL Pfullingen auf die Beine gestellt.

Alle Tierveranstaltungen, vor allem die, bei denen es um Pferde ging, waren ebenfalls der Renner. Die Angebote „Reiterspiele/Reiterrally“ und „Einmal Indianer sein“ waren sofort ausgebucht und auch die Veranstaltungen „Tierisch gut“ und „Rund ums Pferd“ waren sehr beliebt.

Viel Interesse zeigten die Kinder auch bei den Terminen die neu im Programm waren, wie zum Beispiel „Wie werde ich ein Held?“ vom DRK Pfullingen, „Duftseifen & Badebomben herstellen“ im Garten der Pfullinger Familienstube oder eine „Übernachtung bei den Pfadfindern“. Eines der Highlights war der Ausflug nach Holzmaden ins Urwelt-Museum Hauff mit anschließender Spurensuche im Schieferbruch, den die Kreissparkasse Reutlingen und der Geschichtsverein Pfullingen organisierten.

Ein anderes Highlight erlebten die Kinder bei einer Sonderführung bei den Wölfen und einer Greifvogelschau im Wildpark Tripsdrill, die von der Naturschutzstiftung Pfullingen AG angeboten wurde. Zusammen mit der Küchen Boley GmbH & Co. KG konnten die Kinder selbst gemachte Hamburger zubereiten und bei der Bäckerei Berger wurden fleißig Brezeln und Pizzas gebacken. Auf der Suche nach einem echten Schatz mit Schatzkarte und „Vulkanentdeckung“ waren die Kinder beim „Abenteuer Georgenberg“. Beide Veranstaltungen waren sehr erfolgreich und die Kinder hatten jede Menge Spaß. Viel Freude hatten die Jungen und Mädchen auch bei den verschiedenen Angeboten mit und über Hunde. So konnten sie zum Beispiel einen „Hundeführerschein“ machen oder lernen, wie man gegenüber fremden Hunden richtig reagiert. In einer anderen Veranstaltung bauten sie einen Parcours und brachten den Hunden verschiedene Tricks bei. Der Nachwuchs war begeistert, dass die Vierbeiner so gut mitgemacht haben. Die Kinder durften die Tiere sogar alleine führen und mit ihnen den Parcours durchlaufen. Sowohl die Teilnehmer als auch Veranstalter waren rundum zufrieden und alle haben zum Gelingen des Ferienprogramms beigetragen. Auch im nächsten Jahr hofft die Stadt auf viele spannende und besondere Angebote, um ein tolles Ferienprogramm 2019 zu ermöglichen. „Daher freuen wir uns schon jetzt auf Ihren Einsatz und Ihre ideenreichen Veranstaltungen für das nächste Ferienprogramm“, schaut der Bürgermeister voraus.