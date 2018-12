OB-Wahl Alle wollen die Stadt voranbringen

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Die Kreishandwerker waren diesmal am schnellsten: Am Montagabend präsentierten sich die vier Bewerber, welche die Nachfolge von Oberbürgermeisterin Barbara Bosch antreten wollen, im Haus der Innungen erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Neben Vertretern der Innungen war unter den gut 50 Gästen auch die CDU-Gemeinderatsfraktion stark präsent.

Dr. Christian Schneider hatte den Losentscheid gewonnen und durfte als Erster sein Programm vorstellen. Dem 54-jährigen Juristen war anzumerken, dass er seit einigen Wochen im Wahlkampf ist und inzwischen alle Stadtbezirke besucht hat. Mit Souveränität brachte er seine Schwerpunkte rüber. Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, brauche die Stadt eine Bevorratungspolitik Um die Wirtschaftskraft weiter zu entwickeln, benötige Reutlingen eine Willkommenskultur für Investoren“.

Was das Bildungsangebot angeht, sieht Schneider Reutlingen gut und breit aufgestellt. Allerdings gelte es, das Kinderbetreuungsangebot zu verbessern. „Reutlingen kann es sich nicht leisten, dass die Mütter zu Hause bleiben müssen, sagte Schneider, dem auch die Bezirksgemeinden am Herzen liegen, sagte Schneider. Er versteht sich auch als „guter Nachbar“. Schließlich brauche Reutlingen die Nachbarkommunen, um gemeinsame Gewerbegebiete und interkommunale Wohnfläche zu entwickeln. Als Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion in Stuttgart habe er „Kontakte ganz hoch in die Landesregierung“, die er „wertschöpfend und wertbringend“ für die Stadt einbringen wolle.

Sie kenne jeden Stein in dieser Stadt, und sie habe gute Ideen, die sie als OB umsetzen wolle. betonte Cindy Holmberg. Die staatlich anerkannte Wirtschaftskorrespondentin, die derzeit für die Grünen-Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmeke arbeitet, fordert einen Geschäftsentwicklungsplan für die Alt- und Innenstadt, um dort vorhandene Brachflächen zu entwickeln. Hier könnten die Handwerker mitgestalten. Um das Thema Luftreinhaltung voranzubringen, möchte sie auf die Autofahrer zugehen, sagte Holmberg, die ein Parkraumkonzept mit einem Park&Ride-Ticket einforderte. Das Stadtbuskonzept, das im Herbst 2019 starten soll, hätte, so Holmberg früher umgesetzt werden müssen.

Holmberg forderte nicht nur eine zügigere Umsetzung wichtiger Projekte, sie sprach sich auch dafür aus, nicht alles an Büros von außen zu vergeben und immer neue Wettbewerbe zu starten: „Wir haben die Leute in der Stadt, welche die Stadt selbst von innen heraus entwickeln können“, lautet das Credo der von den Grünen unterstützten Kandidatin. Auch müsse die Stadt Zielvorgaben für Investoren entwickeln. Es könne nicht sein, dass ein Investor hier tun und lassen könne, was er wolle.

Reiz der Heimatstadt

„Es reizt mich, in meine Heimatstadt zurückzukommen.“ Dr. Carl-Gustav Kalbfell, der erst vergangene Woche in den Wahlkampf eingestiegen war, stimmte in vielen Punkten mit seinen Vorrednern überein. Der von den Liberalen unterstützte Bewerber stellte seine als Sozialbürgermeister in Leinfelden-Echterdingen gesammelten Erfahrungen in den Vordergrund. So habe er dort für Flüchtlinge das Projekt „Integration durch Arbeit“ auf den Weg gebracht und auch die Neuausrichtung der Kinderbetreuung verantwortet, deren Ausbau ihm am Herzen liege. Stolz merkte er an, dass es in Leinfelden-Echterdingen „fast keine Warteliste“ gebe.

Für den 41-Jährigen ist es, wie er sagte, wichtig, neue Technologien zu fördern, aber dabei das Handwerk nicht zu vernachlässigen. Kalbfell, der die Handwerker- und Wirtschaftsförderung zur Chefsache machen und einen Handwerkerpark einrichten will, kündigte an, sich als OB für den Abbau bürokratischer Hemmnisse einzusetzen. Auch in der Stadtverwaltung werde ein Kulturwandel gebraucht.

Für ihn ist Reutlingen „Heimat“, hier ist er vielfältig engagiert. Thomas Keck, der von der SPD im Wahlkampf unterstützt wird, sieht es als wichtig an, ein WiR-Gefühl für die Menschen in der Stadt zu erreichen. Das neue angebots- und nicht mehr nachfrageorientierte Buskonzept werde zu einer völlig neuen Qualität im ÖPNV führen, zeigte sich der langjährige Stadtrat und Geschäftsführer des Mieterbundes Reutlingen/Tübingen überzeugt.

Die Gewerbeflächenoffensive hält Keck für richtig, an der Umsetzung übte der Betzinger Bezirksbürgermeister Kritik. Anstelle eines „Ober sticht Unter“ brauche man ein Miteinander in der Stadt. Zielgruppen gerecht präsentierte der 55-Jährige einen Zehn-Punkte-Plan, um das regionale Handwerk zu fördern. Dazu zählen die Bildung kleinerer Lose bei der Vergabe kleiner Aufträge, eine schnellere Abwicklung von Baugenehmigungen, Sondergenehmigung für Handwerkerfahrzeuge bis zu einer Sprachförderung für Migranten und Flüchtlinge.

Nach den Präsentationen konnten die Besucher noch Fragen stellen. Themen waren unter anderem der Verkehr (Dietwegtrasse, Ausbau der B 312), Auskreisung, Gewerbeansiedlung, Einzelhandelförderung in der Innenstadt und der Umgang mit möglichen Dieselfahrverboten.