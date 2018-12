Jugendgemeinderatswahl Aliah Al-Khafadji ist die Stimmkönigin

Reutlingen / Norbert Leister

„Ich habe in den vergangenen Jahren ganz viel gelernt“, sagte Ardit Jashanica, der dem Reutlinger Jugendgemeinderat bislang angehörte, im neuen Gremium aber nicht mehr vertreten sein wird. Eingeleitet hatte er sein kurzes Grußwort am Freitagabend im Foyer des Rathauses der Achalmstadt allerdings mit einem Augenzwinkern: „Gewöhnt euch dran – bevor es an die Arbeit geht, müsst ihr immer zunächst ein paar Reden anhören.“

Die Reden bei der Bekanntgabe der Ergebnisse der Jugendgemeinderatswahlen waren allerdings verhältnismäßig kurz: So führte Klaus Kupke vom Amt für Jugend, Schulen und Sport lediglich aus, dass bei dieser Wahl 58 Jugendliche für den Rat kandidiert hatten. Wahlberechtigt waren alle jungen Menschen zwischen dem 14. und 21. noch nicht vollendeten Lebensjahr mit Wohnsitz in Reutlingen oder Schüler, die Reutlinger Schulen besuchen. „Insgesamt waren das 12 800 Jugendliche“, sagte Verwaltungsbürgermeister Robert Hahn. Stimmenkönigin wurde Aliah Al-Khafadji vom Friedrich-List-Gymnasium, die Max Seitz von der Peter-Rosegger-Schule als Erstplatzierten vom vergangenen Jahr knapp hinter sich ließ. Die 17-jährige Al-Khafadji erhielt 3403 Stimmen. Auch bei der Jugendgemeinderatswahl handle es sich um eine demokratische Entscheidung, betonte Robert Hahn. Er dankte allen Kandidatinnen und Kandidaten – von denen allerdings einige sich wohl schon im Weihnachtsurlaub befanden, wie der Bürgermeister mutmaßte. Aber es waren bei der Ergebnisverkündung auch manch strahlende Gesichter zu sehen.

Dennoch blieben „Enttäuschungen bei so einer Vielzahl an Kandidaten natürlich nicht aus“, so Hahn. Aber: Zum einen könne es durchaus sein, dass bei der zweijährigen Amtsperiode der ein oder andere ins Gremium nachrücken werde. Und: Diejenigen aus der 58-köpfigen Kandidatenschar, die es nicht in den Rat geschafft haben, könnten sich in einigen anderen Bereichen betätigen, im Jugendforum etwa, wie Ardit Jashanica betont hatte.

Am 16. Januar des neuen Jahres steht zusammen mit Oberbürgermeisterin Barbara Bosch eine konstituierende Sitzung des neuen Jugendgemeinderats auf dem Plan, danach geht es gleich weiter, denn am 26. und 27. Januar ist noch ein Einführungsseminar für das neu gewählte Gremium vorgesehen.