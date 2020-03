Beim Pre-Opening am Montagabend konnten zahlreiche geladene Gäste – darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gastronomie – bei gekühlten Getränken und kleinen Snacks einen Eindruck des neuen Alexandre gewinnen. Die Gäste – darunter Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck, Bürgermeister, Stadträte oder der schwäbische Comedian Dodokay erlebten in den neuen Räumlichkeiten des Alexandre am Reutlinger Marktplatz gemeinsam einen unterhaltsamen Abend.

Offizielle Eröffnung am Mittwoch um 9 Uhr

Es herrschte eine ausgelassene Stimmung, die sich sicher am Mittwochvormittag bei der offiziellen Eröffnung ab 9 Uhr fortsetzen wird. Neuer Pächter des Alexandre ist das Reutlinger Gastro-Urgestein Uwe Grauer. Gisela und Ralf Mädler hatten zuvor die Brasserie „Alexandre“ am Marktplatz seit 1997 erfolgreich betrieben.

Lokal seit Januar komplett umgebaut

„Wir haben kein Stein auf dem anderen gelassen und in Rekordzeit ein komplett neues Lokal gebaut. Jünger, frischer und moderner“ freute sich Uwe Grauer in seiner Festrede. Insgesamt wurden 850.00 Euro investiert wie der 50-jährige Gastro-Tausendsassa, der mehr als 150 Mitarbeiter beschäftigt, erklärte. „Mit dem Alexandre geht ein Traum für mich in Erfüllung und ich freue mich das es nun endlich losgeht“, so Grauer.

Keine Gastronomie im Ratskeller

Der Ratskeller mit einer Gastraumfläche von über 500 Quadratmetern wurde 1966, zwei Etagen unter dem Reutlinger Ratsaal, eröffnet. Mittlerweile ist das Kellerlokal seit vielen Jahren dauerhaft geschlossen. „Im Ratskeller wird es keine Gastronomie geben. Das Thema ist abgehakt“, betonte Grauer nochmals.