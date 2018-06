Eningen Albverein radelt

Eningen / swp

An diesem Wochenende ist „autofreier Sonntag“ beim Albverein Eningen, heißt es in einer Mitteilung. Am Sonntag, 17. Juni, ist es wieder so weit. „Wir haben eine gemütliche Familienstrecke mit dem Fahrrad ausgearbeitet, die auch ohne E-Bike bestens geeignet ist“, verspricht der Albverein Eningen. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Normaparkplatz in Eningen.

Das Ziel ist diesmal die Echazquelle in Honau. Vorbei an der Olgahöhle geht es nach Pfullingen, hier über die Hintere Röt zu den Reutlinger Seen im Wasenwald.

Die Radler werden unterwegs Vesperpausen einlegen, deshalb sollten sie Handvesper und Getränke mitnehmen. Die Strecke ist etwa 37 Kilometer lang und leicht hügelig zur Quelle hin, danach geht’s leicht bergab. Sie ist also gut für alle zu bewältigen. Eine Abschlusseinkehr ist eingeplant.

Weitere Informationen gibt es bei Frank Weichert unter Telefon (97121) 880831.