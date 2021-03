Völlig überraschend für den Schwäbischen Albverein (SAV) Eningen wurden in der vergangenen Woche an der L 380, der Würtinger Steige, Leitplanken montiert, die im mittleren Bereich beginnen und bis zum Parkplatz am Forsthof reichen.

Für Wanderer gefährlich

Ab der Einmündung der zweiten Alten...