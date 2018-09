Musik Albert Frey zu Gast in der Kirche

Eningen / swp

Am „Tag der Deutschen Einheit“, 3. Oktober, tritt Albert Frey um 19 Uhr in der Andreaskirche in Eningen auf. An seiner Seite spielen die Profimusiker Burkhard Mayer-Andersson (Schlagzeug) und Michael Fastenrath (Bass). Seine Tour hat den Titel „Tief und weit“. Einlass ist um 18 Uhr. Karten gibt es in der Philadelphia-Buchhandlung Reutlingen und an der Abendkasse.

Albert Frey (54) gehört zu den einflussreichsten Sängern und Liederdichtern der christlichen Musikszene. Er gründete 1992 in Ravensburg die „Immanuel-Lobpreis-Werkstatt“, deren Lieder sowohl die evangelische als auch die katholische Liedkultur mitgeprägt haben und in vielen Liederbüchern aufgenommen wurden, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinde Eningen.

Der studierte Toningenieur, der inzwischen mit seiner Frau Andrea Adams-Frey in Forchtenberg (Hohenlohe) lebt, ist für die „Feiert Jesus“-CDs und -Liederbücher verantwortlich, die sowohl in Freikirchen als auch in landeskirchlichen Kreisen verbreitet sind.

Seine Lieder haben Kraft und berühren die Zuhörer. Er sagt: „Es gibt bei mir eine Sehnsucht nach Tiefgang und Weisheit. Gott ist unsichtbar, aber im Lobpreis und geistlicher Musik, ja Kunst allgemein nähern wir uns diesem Geheimnis und sehen mit den Augen des Herzens, wie Paulus es ausdrückt. Sicher hat es auch mit meinem Lebensalter zu tun. Ich will genauer hinsehen, ich bin nicht mit oberflächlichen Aussagen zufrieden.“

Nähere Informationen zu dem Konzert gibt es auch unter www.eningen-evangelisch.de.