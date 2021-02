Wir leben heute in einer Kulturlandschaft, die zu wenig Nist- und Brutmöglichkeiten für Vögel bietet“, sagt Wolf-Dieter Baumann. Schon mit seinen Schulklassen am Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) in Pfullingen hat der frühere Lehrer Nistkästen gebastelt. Nach der Pensionierung vor drei Jahre...